بدء استقبال طلبات تأشيرات العمرة اليوم

تبدأ وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، استقبال طلبات الحصول على تأشيرة دخول للحجاج من جميع دول العالم لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

يبدأ موسم العمرة

وسبق أن أشارت الوزارة إلى أن موسم العمرة سيبدأ في 30 يوليو الجاري، وسيتمكن حجاج الخارج من الاطلاع على متطلبات إصدار التأشيرة عبر موقعها الرسمي، بالإضافة إلى إصدار تصاريح لحجاج الداخل عبر تطبيق “العمرة” ضمن الإجراءات البسيطة التي تضمن أداء المناسك بهدوء وسهولة، ووسط نظام متكامل للخدمات الصحية والتدابير المعتمدة من الجهات المختصة للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج والزوار.

تضمنت ضوابط تفويض الوكلاء الخارجيين لتقديم الخدمات للحجاج وزوار المسجد النبوي تقديم طلب للحصول على ترخيص عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، والالتزام بالضوابط الموضحة فيها، وإرفاق المستندات المتعلقة بالسجل التجاري، وغيرها من الأمور الشخصية. وعضوية منظمة النقل الجوي الدولي “IATA”.

التنسيق مع الجهات المختصة

تعمل وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحديد الإجراءات الصحية الوقائية للوقاية من فيروس كوفيد -19، بما في ذلك الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، مرفقة بشهادة التطعيم المعتمدة من الجهات الرسمية في الدولة. بلد الحاج بالإضافة إلى إقرار بصحة المعلومة.