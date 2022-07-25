بدء استقبال طلبات رخص البناء في حي صدر بالعلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، عن بدء استقبال طلبات رخص البناء للمرحلة الثالثة من خطة التنمية العمرانية المستدامة في منطقة الصدر، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير الحوكمة وتحسين نوعية الحياة لمدينة الصدر. أهل وسكان العلا.

تعزيز التنمية المستدامة

وجددت الهيئة التزامها بتعزيز التنمية المستدامة المتكاملة، وتعزيز التنمية العمرانية في المحافظة، وتهيئتها من خلال منظومة من البرامج والمبادرات، من أجل تحقيق التنمية البشرية قبل المكان كمنهج أساسي، مع تعزيز تلك الرؤية من خلال تقديم نماذج معمارية. وتصميمات مستوحاة من أساليب العمارة التقليدية في العلا. يتميز مخطط التنمية العمرانية. ببنية تحتية مبتكرة تعتزم الهيئة الملكية من خلالها تطوير وجهة مثالية للعيش والعمل، وتوفير متطلبات الحياة في حي نموذجي يتميز بأسلوبه الحضري وخدماته المتكاملة. خلق بيئة متناغمة تربط الناس بالطبيعة والتراث القديم في المحافظة، حيث سيتم تزويد الحي بسلسلة من الخدمات والمرافق الحيوية، مثل المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والحدائق، بالإضافة إلى إنشاء اثنين و المدرسه الأعداديه.

خدمات استوديو العلا للتصميمات

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن لمن حصل على تصاريح البناء الاستفادة من خدمات استوديو العلا للتصميم الذي يوفر مجموعة من الخدمات المجتمعية الجديدة التي ستلعب دورًا رئيسيًا في مخطط التنمية العمرانية، من خلال تقديم نماذج للتصاميم المعمارية التي السماح للمقيمين باختيار الأنسب بينهم لبناء عقاراتهم بما يتماشى مع تاريخ وتراث العلا، وإبرازها بمستوى جمالي فريد، وأشار إلى أن المستفيدين يرغبون في الشروع في إجراءات الترخيص. قم بزيارة مبنى بلدية محافظة العلا، للحصول على المتطلبات الفنية والتنظيمية المعتمدة، وللإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بتراخيص البناء، أو الاتصال بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر الرقم 920025852. كما يمكنك زيارة موقع لعرض الإرشادات المعمارية للعلا للمناطق الحضرية.