بدء استمرار التسجيل فِيْ الضمان المطور مرة أخرى فِيْ المملكة

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تفعيل برنامج الضمان المطور ليحصل جميع المواطنين المقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المسجلين عبر الموقع على رواتب مضمونة، وقد حددت وزارة الموارد البشرية البشرية المَوعِد. لصرف أجور الضمان من 01/08/2022 إلى 30/10/2022، وأوضحت الوزارة كيفِيْة التقدم لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور، وشُروطْ التقديم المطلوبة، ويبحث الكثير من المواطنين عن أهم التفاصيل كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المستحدث فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والشُروطْ التي نرصدها لجميع المستفِيْدين من خلال هذا المقال.

كيفِيْة المطالبة بضمان المطور

سنتحدث بالتفصيل فِيْ هذا المقال عن كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على تأمين متطور، وهُو كالتالي تحتاج إلى فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتسجيل حساب جديد، والضغط على كلمة “الخدمات الإلكترونية”، ثم اختر كلمة “معاش الضمان الاجتماعي مطور”، بدون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك على الموقع، يجب عليك ة المعلومات الشخصية المدخلة على الموقع، ثم انتظار رسالة نصية للقبول أو الرفض.

تطوير شُروطْ التطبيق فِيْ برنامج الضمان

هناك بعض الشُروطْ المطلوبة من مقدم الطلب للتمكن من التسجيل بنجاح فِيْ تطوير برنامج الضمان كالتالي أن تكون جنسية مقدم الطلب سعودية، مقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب ألا يقل راتب مقدم الطلب عن راتب الضمان المتقدم، ويجب ألا يكون اسم مقدم الطلب مسجلاً فِيْ مراكز الإقامة، مقدم الطلب لا تملك الممتلكات.

ضمان رواتب المروج بعد الزيادة

حددت وزارة الموارد البشرية رواتب الضمان المطوَّر لكل فرد من أفراد الأسرة، وهِيْ كالتالي يتقاضى شخص واحد راتباً يصل إلى 1000 ريال سعودي، بينما يتقاضى شخصان راتباً قدره 1،285 ريال سعودي، 3 أشخاص. يتلقى راتباً 1570 ريالاً سعودياً، راتب 4 أشخاص يتقاضون 1855 ريالاً سعودياً، راتب 5 أشخاص حوالي 2140 ريال سعودي، 6 أشخاص يتقاضون مبلغ 2420 ريالاً سعودياً، راتب 7 أشخاص حوالي 2710 ريال سعودي، 8 أفراد. 3000 ريال سعودي، 9 أشخاص يحصلون على 3280 ريال سعودي راتب، 10 أشخاص على 3560 ريال سعودي راتب، 11 شخص على 3840 ريال سعودي، 12 شخص يحصلون على 4130 ريال سعودي، 13 شخص على 4410 ريال سعودي، 14 شخص يحصلون على 4800 ريال سعودي.