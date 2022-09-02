بدء البحث العلمي بجمع المعلومات بشكل منتظم يسمى ، يعد القيام بالبحث العلمي من الامور ذات الأهمية والتي تعتمد على إعداد البحث عبر القيام بجمع العديد من البيانات والمعلومات التي تتعلق بموضوع البحث ويتم ذلك بدقة وموثوقية المعلومات التي تم جمعها، وبالتالي تعطي زيادة في دقة البحث العلمي الذي نحصل عليه ، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة، تابعوا معنا .

ما المقصود بالبحث العلمي

البحث العلمي هو أسلوب منظم لجمع البيانات والمعلومات بهدف تحليلها باستخدام طرق علمية محددة، بهدف التأكد من صحتها، ومن ثم الوصول إلى النتائج المرجوة، سواء كانت تلك النتائج قوانين، أو نظريات، أو تنبؤات بحدوث هذه الظواهر بالإضافة إلى اكتشاف بعض الحقائق الجديدة، حيث أن البحث العلمي هو أساس المعرفة والوصول إلى المعلومات والحقائق حول العالم.

يُطلق على بدء البحث العلمي من خلال جمع المعلومات على أساس منتظم

يبدأ البحث العلمي وفق منهج المنهج العلمي المنظم بجمع البيانات والمعلومات من مصادرها الموثوقة، بعد اكتشاف وجود مشكلة، أو لدى الباحث سؤال حول موضوع معين، وتسمى هذه العملية

طريقة علمية.

وسائل جمع المعلومات

هناك أربع طرق يستخدمها الأشخاص في جمع المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي، حيث تساعد هذه الأساليب الباحث في الوصول إلى النتائج بدقة كبيرة، وبالتالي يحصل الباحث على معلومات موثوقة وصحيحة، ومن هذه الطرق

الدقة.

المقابلة.

الملاحظة.

الاختبار.

طرق جمع البيانات في البحث العلمي

وفق منهج البحث العلمي فإن الخطوة الأولى هي جمع المعلومات، فهي أهم خطوة في الوصول إلى النتائج، ويتم جمعها من خلال عدة طرق وهي

الملاحظة.

المقابلة.

استبيان.

الامتحانات.

المصادر و.

بدء البحث العلمي بجمع المعلومات بشكل منتظم يسمى ، يعرف البحث العلمي بأنه أسلوب يعتم على جمع المعلومات حول موضوع معين بأسوب منتظم وصحيح ، كما تعرفنا على وسائل و طرق جمع البيانات في البحث العلمي .