بدء التقديم على بكالوريوس الطب البشري في جامعة الخليج بالبحرين

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لمن تنطبق عليهم شروط دراسة بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج بمملكة البحرين ابتداء من يوم الاحد 17/7/2022 وحتى الثلاثاء / 26/2022 / عبر منصة سفير – مسار مقعد الاتفاقية الصحية.

الشروط العامة والخاصة

وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء الشروط العامة والخاصة للمتقدمين، وأبرزها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، لا يزيد عمره عن 20 سنة، وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بتقدير تراكمي. بمتوسط ​​لا يقل عن 95٪ (3.75) من (4) ولا تقل درجة القدرة والإنجاز عن 80٪، ويجب ألا يكون المتقدم قد سبق له الحصول على قرار الابتعاث لنفس المرحلة الأكاديمية، ويجب ألا يكون موظفًا في القطاعين العام والخاص، ويجب على المتقدم اجتياز إجراءات المفاضلة من قبل الوزارة.

شروط المتقدمين

تشمل شروط المتقدمين للحصول على بكالوريوس الطب البشري بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين معادلة شهادة الثانوية العامة من السلطة المختصة إذا كانت صادرة عن مؤسسة خارج المملكة، والحضور الكامل، والدراسة في الوقت المحدد والإقامة. في بلد المنحة.