بدء التقديم على جائزة المحتوى المحلي

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق تطبيق جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، والتي تسعى من خلالها إلى التعريف بالمحتوى المحلي وآلياته وتحسين التنافسية بين الفئات المستهدفة في القطاعين العام والخاص وأفرادها. المجتمع، وبالتالي المساهمة في تطوير المحتوى المحلي، من 9 أغسطس إلى 6 أكتوبر، وفي وقت لاحق سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز.

أهداف جائزة المحتوى المحلي

وأوضحت الهيئة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز القطاعين العام والخاص والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأفراد المجتمع. تنفيذ الممارسات الناجحة التي تساهم في زيادة الامتثال والالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، الأمر الذي سينعكس في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، من خلال نشر ثقافة المحتوى المحلي، وزيادة مستوى فهم آلياتها. . وتعزيز التفاعل الإيجابي حول الجائزة، وتأثيراتها الإيجابية على تطوير المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني في النسخة الأولى للجائزة، حددت الهيئة 3 مسارات رئيسية، من بينها العديد من الجوائز وشهادات التميز لكل فئة من الفئات المستهدفة.، مثل مسار الوكالات الحكومية التي ضمنت بشكل صحيح متطلبات المحتوى المحلي في المسابقات التي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي خلال عام 2022، يشمل جائزتين جائزة أعلى إنفاق، والكائنات التي تنفق متوسطة ومنخفضة.

مسار مؤسسات القطاع الخاص

بينما تم تخصيص مسار شركة القطاع الخاص لأكثر الشركات تطوراً في المحتوى المحلي، بالإضافة إلى شهادات لأبرز عناصر المحتوى المحلي، بما في ذلك تمكين الطاقات الوطنية، بالإضافة إلى البحث والتطوير والثقة في سلاسل التوريد الوطنية، حيث يتضمن المسار 3 جوائز و 9 شهادات امتياز تغطي نطاق المسار. خصصت الهيئة الطريق الثالث للأشخاص الذين يساهمون بقصص نجاح مختلفة في تمكين الخدمات والمنتجات المحلية. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة المحتوى الحكومي والمشتريات المحلية أعلنت في وقت سابق عن تفاصيل الجائزة ودعت المهتمين لمشاهدتها، ويمكن للمهتمين التقدم للجائزة بأشكالها المختلفة من خلال رابط الشحن.