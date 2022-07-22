بدء التقديم في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية غدًا

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية عن بدء التقديم الجامعي من خلال بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.

وأوضحت جامعة الملك سعود، في تغريدة على صفحتها الرسمية على تويتر، أن بوابة قبول الطالبات ستفتح، غدا السبت، عبر بوابة قبول الطالبات وبوابة قبول الطالبات.

إرشادات جامعة الملك سعود

أشارت جامعة الملك سعود إلى سلسلة من المعلومات التي يجب معرفتها عن التطبيق ؛ الأكثر أهمية

طلب القبول يملأ الطالب استمارة التقديم بنفسه ويتحمل مسؤولية دقة المعلومات التي يكتبها، مع العلم أنه إذا كان الطالب مسجلاً في جامعة أو مدرسة فنية ويريد التقديم على البوابة فعليه إلغاء الاشتراك . جامعة.

تنظيم المهن يعد الاختيار والتنظيم الجيد للوظائف من المهام الأساسية التي يجب على الطالب أن يبذل لها كل العناية والاهتمام، بشرط أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

منع التحاق الطلاب تمنع لوائح الجامعات والكليات التقنية الطالب من التقديم للجامعة أو الكلية التقنية التي التحق بها.

إعادة القيد يحق للطالب المنقطع إعادة التسجيل في جامعته خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ التسجيل (فصلين دراسيين لكلية التكنولوجيا).

إعادة التقديم لطالب منسحب لا يحق للطالب الذي تم سحبه لأسباب تعليمية إعادة التقديم في نفس الجامعة أو الكلية التقنية، ويمكنه التقدم إلى جامعة أخرى.

الانسحاب لأسباب تأديبية تمنع لوائح الكلية والمدارس الفنية قبول أو نقل أي طالب إذا تم طرده من أي كلية أو مدرسة فنية أخرى لأسباب تأديبية.