بدء القبول في الكلية التقنية والمعهد الصناعي بسراة عبيدة

تبدأ الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بمحافظة سراة عبيدة استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم الصباحي والمساء للفصل الدراسي الأول من 1444 هـ وحتى 29 من شهر ذي الحجة الجاري. موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

شروط القبول بالكلية التقنية

ودعا المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة في الجامعة، وتعبئة استمارة التقديم على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد، والتحقق من دقة إدخال وطباعة البيانات، بينما يتم تقديم ترشيح القبول عبر الرسائل النصية القصيرة للمتقدمين. . أرقام لاستكمال الأوراق المطلوبة في مقر الكلية، مع العلم أنه سيتم قبول المتقدم بعد اجتياز معايير التفضيل.