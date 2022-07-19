بدء المعركة القضائية بين إيلون ماسك و”تويتر”.. كابوس العصفور الأزرق

بدأت المعركة القانونية بين Twitter و Elon Musk يوم الثلاثاء فِيْ الولايات المتحدة بجلسة استماع أولية أمر خلالها قاض بالمحاكَمْة فِيْ أكتوبر وفقًا لآلية معجلة مدتها خمسة أيام.

بعد أسبوع من رفع المنصة دعوى قضائية ضد رئيس شركتي “Tesla” و “SpaceX”

طلب موقع تويتر من محكَمْة متخصصة فِيْ قانون الأعمال فِيْ ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة) إجبار الملياردير الأمريكي على الوفاء بالتزامه بشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار.

طلب موقع تويتر تجربة عاجلة اعتبارًا من سبتمبر، لعدم إطالة فترة عدم اليقين التي شلّت أعمال الشركة جزئيًا.

ناشد المحامي ويليام سافِيْت فِيْ تويتر القاضي ليأخذ فِيْ الاعتبار الضرر الذي قد يلحق بمجموعة تويتر إذا استمرت إجراءات المحكَمْة لفترة طويلة.

وقدم ماسك، الجمعة، طلبًا للقضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكَمْة قبل العام المقبل، بعد أن طلبت الشبكة الاجتماعية إجراءً عاجلاً.

وقع Elon Musk اتفاقية فِيْ نهاية أبريل لشراء Twitter، قبل أن يعلن من جانب واحد الأسبوع الماضي عَنّْ إلغاء الاتفاقية، متهمًا مجلس إدارة المنصة بعدم تقديم معلومات موثوقة حول عدد الحسابات المزيفة على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل “جبال من البيانات” لإثبات تأكيدات ماسك بأن المنصة مليئة بالحسابات المزيفة والروبوتات والبريد العشوائي، والتي يتجاوز الكثير منها نسبة الـ 5 فِيْ المائة التي أشارت إليها الشركة.

سعى الفريق القانوني للملياردير الأمريكي إيلون ماسك فِيْ وقت سابق إلَّى الاعتراض على محاولة تويتر إجراء محاكَمْة سريعة.

يبدو أن Twitter يهدف إلَّى حل هذه المشكلة فِيْ أقرب وقت ممكن، لكن ماسك يأمل فِيْ مزيد من الوقت لعرض قضيته.

يتهم المسك تويتر بـ “تأخير” و “تقديم إجابات مراوغة” على أسئلة حول عدد الحسابات الوهمية النشطة على الموقع.

يشكل هذا الموضوع جوهر إعلان رفضه الاستمرار فِيْ استكَمْال استحواذه على الشركة. وأعرب ماسك عَنّْ استيائه حتى الآن من المعلومات التي قدمها موقع تويتر.

تعهد Elon Musk قانونًا فِيْ نهاية أبريل بشراء Twitter، قبل أن يعلن من جانب واحد الأسبوع الماضي عَنّْ إلغاء الاتفاقية لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات موثوقة حول عدد الحسابات الاحتيالية على الشبكة.

رفع Twitter دعوى قضائية ضد Elon Musk فِيْ محكَمْة ديلاوير لإجباره على تنفِيْذ عقد الاستحواذ الموقع فِيْ 14 أبريل.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم إيلون ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، وهُو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك. إلغائه لعرض الاستحواذ.