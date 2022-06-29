بدء تأهيل المناطق الجمركية المؤمنة في المنافذ البرية

أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك الزكاة، بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن مرحلة التأهيل لمشروع المناطق الجمركية الآمنة في المنافذ البرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف النهوض بتسهيلات المنطقة الجمركية وتنفيذها. نهج حديث وحديث لتصميم وتشغيل البنية التحتية في ستة موانئ برية.

رؤية 2030

وأوضحت الهيئة أن أهداف المشروع تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وترتبط ارتباطا وثيقا بالمحور الرئيسي للتحول والانفتاح التجاري للمملكة من خلال تسهيل نمو التجارة وتحسين القدرة التنافسية للموانئ البرية وزيادة الدور. من القطاع الخاص. في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود، وتعزيز النمو التجاري وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام، وتحسين جودة الخدمة، وتقليل أوقات تسليم الحاويات، واستقطاب رؤوس الأموال وخبرات القطاع الخاص، وتعزيز السفر والمواصلات. الخبرة وبيئة العمل ذات المحتوى المحلي المستدام.

تصميم المنشأة

يشمل المشروع تصميم وتمويل وتطوير وتجهيز وصيانة المرافق في المنطقة الجمركية للموانئ البرية، والتي تمكن الهيئة من تنفيذ وتشغيل النموذج الأساسي للتصميم الجديد لمدة 20 سنة باستثناء فترة البناء.