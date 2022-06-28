بدء تطبيق نظام الوساطة العقارية فِيْ السعودية بعد 180 يوماً

ثمن الرئيس التنفِيْذي للهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السعودية، المسؤول عبدالله بن سعود الحماد، نظام الوساطة العقارية، مشيرا إلَّى أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتدادا للتشريعات التي تعمل الهِيْئة العامة للعقار بها. على الحقوق العقارية والمحافظة عليها، ورفع جودة الخدمات العقارية، وتقليل المنازعات العقارية، ومطلوب النظام هُو ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخص لهم من الهِيْئة العامة للعقار، كَمْا يساهم فِيْ تحقيق أهداف هدفت رؤية المملكة 2030 إلَّى رفع تصنيف المملكة فِيْ المؤشرات العقارية العالمية.

وأشار الحماد إلَّى أن النظام سيتم تنفِيْذه بعد 180 يوما من تاريخ نشره فِيْ الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكدا حرص الهِيْئة على مواكبة التحول الرقمي فِيْ قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية فِيْ المعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكَمْة المعاملات العقارية، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعًا شفافًا ومستدامًا، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، وبناء قدرات القطاع وتنميتها. قطاع بشري.

يشار إلَّى أن نظام الوساطة العقارية يعد من أبرز قدرات الهِيْئة العامة للعقار لتطوير وحوكَمْة القطاع العقاري، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفِيْدين، بما يتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للعقار. قطاع العقارات ومبادراته وأولوياته. جعل القطاع العقاري فِيْ المملكة حيويًا وجذابًا، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق مساهمة القطاع فِيْ رفع الناتج المحلي وزيادة الإيرادات غير النفطية. لتحقيق أهداف رؤية 2030.