بدء تلقي طلبات الراغبين في التدريب بديوان المظالم

يبدأ مجلس الشكاوي، عبر المنصة الرقمية لخبراء التدريب التعاوني، في استقبال طلبات الراغبين في التدرب في مجلس محاكم الشكاوي وإداراتها في كافة مناطق المملكة لمدة أسبوع ابتداءً من الأحد المقبل. حتى نهاية العمل يوم الخميس 27 محرم.

برنامج تدريب

وتستهدف البرامج التدريبية الطلاب والطالبات من الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، حيث تتاح لهم الفرصة للتقدم من خلال المنصة واختيار التخصص المطلوب والموقع التدريبي الأنسب لهم. توفر المنصة أيضًا القدرة على تتبع التطبيق في شكل رقمي متكامل.

تفاصيل الاختصاصات

يوفر برنامج التدريب التعاوني في محاكم وإدارات مجلس الشكاوي في جميع مناطق المملكة فرصاً تدريبية للمهتمين في التخصصات الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، تكنولوجيا المعلومات، المكتبات. والموارد البشرية والمحاسبة والمالية وإدارة الأعمال.

من خلال هذه البرامج التدريبية، يسعى مجلس الشكاوى إلى خلق المزيد من فرص الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، بما في ذلك القطاعات التعليمية.