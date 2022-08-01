بدء سريان قرار تمديد تأشيرات زيارة المواطنين للولايات المتحدة

سيسري قرار تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة (B1 / B2) لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية، من 5 سنوات إلى 10 سنوات، اليوم الاثنين.

تمديد صلاحية التأشيرة

وكانت السفارة الأمريكية في المملكة قد أعلنت في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل، لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأوضح أن تسهيل السفر يساهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد الأمريكي والسعودي، بالإضافة إلى تطوير الشراكات التجارية وتعزيز التفاهم المتبادل بين المواطنين الأمريكيين والسعوديين.

السفر للسياحة والتجارة

وأضافت السفارة أن قرار تمديد صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والأعمال، واستكمالاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من العام الجاري.

وأضاف أنه بموجب برنامج الإعفاء من المقابلة، يمكن للمواطنين السعوديين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين يرغبون في تجديد تأشيرات الزيارة التي انتهت صلاحيتها لمدة 48 شهرًا على الأقل التأهل للحصول على إعفاء من المقابلة.