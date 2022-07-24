بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2022 فِيْ مصر.. 5 أيام

بدأت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، 24-7-2022 صرف رواتب شهر يوليو 2022 لموظفِيْ الحكومة فِيْ 66 وزارة ودائرة ووكالة.

قالت وزارة المالية المصرية، فِيْ بيان، اليوم، إن صرف رواتب شهر يوليو 2022 سيستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

تصدرت كلمة “رواتب شهر يوليو 2022” محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة جدول صرف الرواتب لشهر يوليو 2022 الذي حددته الحكومة المصرية.

وبحسب بيانات وزارة المالية فإن مَوعِد صرف الرواتب لشهر تموز 2022 بدأ اليوم الأحد 24 تموز 2022 فِيْ 33 دائرة وسيستمر حتى غد الاثنين 25 تموز ودفع الرواتب. لشهر يوليو 2022 لمدة خمسة أيام متتالية.

شددت وزارة المالية المصرية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال صرف رواتب شهر يوليو 2022 من ماكينات الصرف الآلي.

رواتب يوليو للعاملين فِيْ قطاع الصحة والتموين والإسكان

حددت وزارة المالية وزارات الاتصالات، البيئة، النقل، السياحة، الآثار، التموين، الإسكان، الصحة، شؤون البرلمان، القوى العاملة، الطيران المدني، الهجرة، الأعمال، التجارة، الصناعة والمنتجات العسكرية لدفع رواتب شهر يوليو 2022 يبدأ اليوم.

وشملت الجهات التي بدأت صرف رواتب يوليو 2022 لهم اعتباراً من اليوم الأحد مديريات الخدمات بالمحافظات، وبعض الدوائر الحكومية المستقلة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام. التنظيم وأمانة مجلس الدفاع الوطني والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والجهاز المركزي للمحاسبات

وبحسب بيانات وزارة المالية وجداول صرف الرواتب لشهر تموز 2022، فإن قائمة الوزارات التي بدأت فِيْ صرف رواتبها شملت التعليم العالي، والشؤون الخارجية، والتنمية المحلية، والتعليم، والزراعة، واستصلاح الأراضي، والكهرباء، والتخطيط، والموارد المائية. والعدل والشباب والرياضة والتمويل. والتعاون الدولي

مواعيد الرواتب لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022

سيتم دفع رواتب شهر أغسطس 2022 للموظفِيْن فِيْ 33 وزارة ومؤسسة فِيْ 24 أغسطس، ثم سيتم دفع رواتب 33 وزارة وهِيْئة أخرى فِيْ 25 أغسطس وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى خلال أيام 28 و 29 أغسطس و 30.

وفقًا لجدول وزارة المالية المصرية، سيتم دفع رواتب شهر سبتمبر 2022 للموظفِيْن فِيْ 33 وزارة وهِيْئة يوم 21 سبتمبر، ثم سيتم صرف رواتب 33 وزارة وهِيْئة يوم 22 سبتمبر، وجميع الوزارات. والوكالات الأخرى فِيْ 25 و 26 و 27 سبتمبر.