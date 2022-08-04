بدء صرف مستحقات الدفعة الـ8 لمزارعي القمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن سداد أقساط الدفعة الثامنة من منتجي القمح المحليين، بما في ذلك الدفعة الرابعة من المستفيدين من العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية، الذين زودتهم بالمبالغ المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1444 هـ، وتم إغلاق الحسابات من خلال المنصة الإلكترونية “Mi Cosecha” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

بيانات الدفع

وبلغ اجمالي المبلغ المودع في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة (90،541،696) ريالاً بصافي مبلغ (52،159) طن لعدد (140) مزارع.

وتجدر الإشارة إلى أن كمية القمح الواردة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (449،445) طنًا لعدد (1637) مزارعًا.

ضوابط وقف زراعة العلف الأخضر

وذلك امتثالاً لقرار مجلس الوزراء رقم 39 وتاريخ 16/1/1438 هـ، القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة للقمح من الفلاحين وفقاً للضوابط الخاصة بوقف زراعة الأعلاف الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2. / 25/1437 هـ التي تتضمن إجبار المؤسسة على شراء قمح يعتبر من المزارعين المؤهلين إذا اختارت زراعة القمح لمدة (5) سنوات بكمية أقصاها (1.5) مليون طن في السنة.