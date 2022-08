بدء عرض I Am Groot من سلسلة “مارفل”.. حلقات قصيرة تمتع بسحر خاص

بدأت منصة “Disney Plus” يوم أمس الأربعاء الموافق 10 أغسطس بعرض مسلسل الرسوم المتحركة “I Am Groot” والمشتق من فِيْلم البطل الخارق The Guardians of the Galaxy.

يشمل هذا العرض ؛ 5 أفلام قصيرة عَنّْ شخصية “جروت” التي ظهرت فِيْ أفلام “حراس المجرة”، وتدور أحداثها حول الفتى المشؤوم بيبي جروت، الذي يخوض مغامراته الخاصة.

حملت ألقاب الموسم الأول من أنا جروت 1 / الرجل الصغير. 2 / أولى خطوات Groot. 3 / غروت يستحم. 4 / مطاردة جروت. 5 / عمل عظيم.

تدور أحداث المسلسل بين الحارسين المجلد 1 و 2، مع التركيز على نمو “الجذور” من شجيرة صغيرة وإعادة زيارة البطل الشاب كَمْا يظهر فِيْ المجلد. 2. مفعم بالحيوية والحيوية، لكن يفتقر إلَّى الاتساع المهِيْب الذي يضفِيْ إحساسًا بالترهِيْب.

هذه الحلقات القصيرة والمضحكة هِيْ جزء من الرسوم المتحركة الممتعة من Marvel Cinematic Universe، ولكنها تتمتع أيضًا بحس دعابة قاتم ينبع من مزاج وسلوك Groot، وفقًا لـ AGN Middle East.

النجم العالمي “فِيْن ديس” سيقدم شخصية “جروت” كصوت إلَّى جانب ممثل آخر من فِيْلم “حراس المجرة” فِيْ إحدى حلقاته. قد تبدو I Am Groot كأنها سلسلة مبهجة بالنظر إلَّى قلة حلقاتها ومدى قصرها، لكن هذه الحلقات القصيرة لها سحرها الخاص.

وفقًا لمنصة الترفِيْه، يتوج كل فصل من المسلسل الجديد بنوع من “التغيير غير المتوقع”، مع انتصار سلوك جروت غير المتوقع، خاصةً أنه شخصية فوضوية ولكنها مرحة.

سواء كان على متن Eclector أو يستكشف عالمًا فضائيًا مليئًا بالغابات، يبحث جروت الصغير عَنّْ الإثارة والمرح فِيْ أجزاء من الحياة الكونية.

يظهر Groot فِيْ هذه السلسلة التي طال انتظارها لمحبي Marvel، كصبي لا يهدأ، يتوق إلَّى الحصول على المتعة.

وأعلنت “ديزني بلس” عَنّْ مَوعِد العرض الأول للعرض من خلال تغريدة تضمنت ملصقًا للمسلسل، جاء فِيْه “أنا جروت سيظهر على Disney + قبل She-Hulk Attorney At Law.”

فِيْ تغريدة سابقة، كشفت Marvel أيضًا عَنّْ ملصق السلسلة، حيث يظهر Groot جنبًا إلَّى جنب مع اثنين من الأجانب اللطفاء.