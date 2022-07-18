بدء موسم العمرة لمعتمري الداخل غدًا

يبدأ غدا الثلاثاء موسم العمرة لحجاج الداخل، وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة لتوفير بيئة آمنة ومطمئنة للحجاج.

التحضير المكثف

أنهت الجهات المعنية ووزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين استعداداتها وإجراءاتها المختلفة لاستقبال موسم العمرة. حيث من المقرر أن يتم الحجز من خلال تطبيق العمرة.

سيتم السماح للعمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة ابتداء من الأول من محرم، فيما تستمر الاستعدادات للموسم.

حصر العمرة على الحجاج

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أن العمرة ستقتصر على الحجاج فقط، اعتبارًا من يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي القعدة وحتى يوم الثلاثاء العشرين من ذي الحجة. وقالت وزارة الحج يأتي هذا لتسهيل الحجاج وتخفيفهم وحفظ سلامتهم.