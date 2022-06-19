بداية العام الدراسي 1444 بالمدارس والجامعات وفقًا لوزارة التعليم السعودية

بداية العام الدراسي 1444 الجديد الذي بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، يبدأ من 28/8/2022 الموافق الأحد 1 صفر 1444 هـ ، لذلك تم تحديد بداية العام الدراسي ليتمكن الطلاب من الاستعداد. لبدء الدراسة في العام الجديد على جميع المستويات الأكاديمية ، وتم تحديد ساعات العمل والإجازات. للطلاب خلال الفصول الثلاثة.

تاريخ بدء العام الدراسي 1444

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر التقويم الأكاديمي لعام 1444 ونشرته وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية ، وأعلنت من خلال إنفوجرافيك تعليمي تفاصيل الجدول الدراسي الذي تضمن حضور الطلاب والمعلمين على أول يوم من شهر صفر 1444.

التقويم الأكاديمي للعام الجديد 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تحديد التقويم الأكاديمي الجديد لعام 1444 هـ ، وتم تحديد بداية الفصول الثلاثة والإجازات التي تم تحديدها للطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

والآن نتحدث عن خطة تقويم العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية ، وهي كالتالي:

بدء الفصل الدراسي الأول: يوم الأحد 1 محرم 1444 هـ.

عطلة العيد الوطني يومي 25 و 26 صفر 1444 هـ.

وإجازة نهاية الأسبوع الممتدة: يومي 20 و 21 ربيع الأول 1444 هـ.

وأيضاً عطلة طويلة: يوم 16 ربيع الآخر 1444 هـ.

بدء إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 30 ربيع الآخر 1444 هـ.

وستكون بداية الاعتماد الأكاديمي الثاني يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444 هـ.

أما عطلة نهاية الأسبوع الطويلة فتبدأ يوم الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ.

وإجازة نهاية الأسبوع ممتدة يومي 22 و 23 جمادى الثانية 1444 هـ.

تبدأ إجازة يوم التأسيس في الثاني والثالث من شعبان 1444 هـ.

وأيضاً إجازة الفصل الدراسي الثاني في العاشر من شعبان 1444 هـ.

لكن بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 20 شعبان 1444 هـ.

عطلة عيد الفطر في 22 رمضان 1444 هـ.

تبدأ الدراسة بعد عيد الفطر السادس من شوال 1444 هـ.

أما عطلة نهاية الأسبوع الممتدة يومي 10 و 11 ذي القعدة 1444 هـ.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في الرابع من ذي الحجة 1444 هـ.

متى يكون تاريخ العودة للإداريين والمعلمين 1444

في سياق الحديث عن بداية العام الدراسي 1444 هـ أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية موعد عودة المشرفين والمدرسين والإداريين للعمل في العام الدراسي الجديد 1444 هـ ، وذلك اعتبارًا من 24 محرم 1444 هـ الموافق 22 أغسطس 2022 م.

هنا انتهى النقاش حول بداية العام الدراسي 1444 ، وقد ذكرنا لكم التقويم الأكاديمي الجديد 1444 ، ومتى سيعود المدرسون والإداريون إلى العمل.