بداية رائعة.. الأخضر الأولمبي يفوز على أذربيجان بدورة كونيا 2022

حقق المنتخب السعودي لأقل من 23 عاما فوزا ثمينا على أذربيجان، بهدف مجاني، فِيْ منافسات دور المجموعات بدورة الألعاب الإسلامية “قونية 2022”.

من 8 إلَّى 16 أغسطس، ستستضيف تركيا دورة الألعاب الإسلامية فِيْ قونية 2022.

وسجل اللاعب أحمد الغامدي الهدف الوحيد للمباراة، فِيْ الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فِيْ مرمى هدف منتخب أذربيجان.

وعلق الحساب الرسمي للمنتخب السعودي فِيْ موقع التدوين المصغر “تويتر”، على فوز الأولمبي الأخضر على أذربيجان، مغردًا “بداية رائعة”. لا يزال فريقنا يواجه مواجهة صعبة ضد المغرب بعد الانسحاب. من فريق الألعاب الإسلامية الإيرانية.

وكان المنتخب الأولمبي السعودي قد أقام معسكرا تدريبيا فِيْ مدينة بوردور التركية، قبل أن يسافر إلَّى قونية السبت الماضي للمشاركة فِيْ الألعاب الإسلامية “قونية 2022”.

يشار إلَّى أن سعد الشهري قاد المنتخب السعودي للفوز بلقب كأس آسيا تحت 23 سنة “أوزبكستان 2022” لأول مرة فِيْ تاريخه، بعد فوزه على أوزبكستان فِيْ المباراة النهائية بهدفِيْن حرتين.