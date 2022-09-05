بداية ونهاية اجازة اليوم الوطني 1444 في القطاعي الخاص والحكومي بأجر كامل ،يتسائل الكثير من المواطنين والعاملين في القطاع الخاص والعام عن مواعيد الإجازة الخاصو بهم لهذا العام ،وذلك وفق ما قررت الوزارة بأنها ستبدأ بتاريخ ال21 من شهر سبتمبر الجاري في يوم الأربعاء وعلى أن تكون يومي الخميس والجمعة والسبت إجازة بذلك يصبح مدة الإجازة أربعة أيام فقط.

متى يبدأ اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي فِيْ مدارس المملكة العربية السَعُودِيْة. تبدأ العطلة يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 د. ج- الموافق صفر 1444 هـ، وتمتد هذه العطلة حتى 24 سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2022 م. ج-، 28 صفر 1444 هـ، التقويم الميلادي ويتزامن مع التقويم الأكاديمي للمدرسة السَعُودِيْة لعام 1444/2022 المعتمد من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وأن يكون اليوم الوطني من أفضل الاحتفالات التي يحتفل جميع المواطنين فِيْ مختلف أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة بالأيام التي يقضيها المواطنون فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة، مما يساهم فِيْ إدخال البهجة والسعادة لقلوبهم، وهُو احتفال يأتي كل عام بأمر استعادة تاريخ تأسيس المملكة. لأنه أكبر وأفضل يوم يمر بها، يتم فِيْه توزيع الهدايا وأشياء أخرى على جميع الحضور، وإقامة ندوات تثقيفِيْة تشير إلى تاريخ المملكة.

بداية اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية لعام 1444

بمناسبة بدء الاحتفال باليوم الوطني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يكون يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 م، الموافق 25 صفر 1444 هـ. وزارة التربية والتعليم، حيث تقرر انطلاق اليوم الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة 2022 للموظفِيْن يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وتوفر الحكومة الملكية عطلة رسمية لموظفِيْ القطاعين العام والخاص، وتكون الإجازات هِيْ يتم تأسيس يومي الأربعاء والخميس، ويستأنف العمل كالمعتاد يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 (الموافق 29 صفر 1444) هـ) ينطبق هذا التاريخ على القطاعين العام والخاص براتب كامل للطرفِيْن، وأن يكون الحزب القومي هُو من أهم وأفضل الأيام التي ينتظرها آلاف السعوديين للتهنئة وزيارة الأهل والأصدقاء لأنه يوم يمثل تاريخ تأسيس المملكة العربية السَعُودِيْة.

نهاية اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية 1444

تم تحديد تاريخ انتهاء اليوم الوطني السعودي ليوم السبت 24 سبتمبر 2022 م. جـ، لاستيعاب 28 صفر 1444 هـ، يكون أول يوم عمل رسمي بعد العطلة الوطنية 92 من عام 1444 هـ الأحد 25 سبتمبر 1444 هـ. 2022 م والموظفون العاملون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يستحقون إجازة خاصة بمناسبة العيد الوطني ينص نظام إجازة العيد الوطني السعودي على أن تكون العطلة المخصصة لهذا العيد الوطني محددة فِيْ اليوم الأول لعلامة الميزان حسب تقويم أم القرى، واليوم الوطني الذي يتم فِيْه الاحتفال بالعديد من الاحتفالات الهامة التي تساهم فِيْ جلب البهجة والسعادة لكثير من المواطنين فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة والقطاعات المختلفة التي تعمل فِيْ المملكة، والتي يعمل فِيْها جميع العاملين. يتم توظيفهم بهذه المناسبة، وتقوم بعض المؤسسات بتقديم بعض الهدايا والمساعدات المادية لمجموعات مختلفة بهذه المناسبة والتي تعد من أهم وأفضل الأحداث العظيمة فِيْ المملكة.

عطلة العيد الوطني

تحتفل المملكة العربية السَعُودِيْة، فِيْ الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام حسب التقويم الميلادي، بيومها الوطني عندما اكتشف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن أرض الحجاز فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وكانت سماء المملكة تعتبر عطلة رسمية للمملكة من 2005 إلى هذا العام.

الاحتفال باليوم الوطني

تحتفل المملكة العربية السَعُودِيْة باليوم الوطني فِيْ 23 سبتمبر من كل عام، ويمثل هذا اليوم المجيد قفزة إلى الأمام فِيْ تاريخ المملكة العربية السَعُودِيْة حيث أنه ذكرى توحيد المملكة العربية السَعُودِيْة تكريما للملك الأول. أصدر الملك عبد العزيز آل سعود، الملك عبد العزيز آل سعود، مرسوما ملكيا بتغيير اسم البلاد من مملكة الحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السَعودية.

بداية ونهاية اجازة اليوم الوطني 1444 في القطاعي الخاص والحكومي بأجر كامل كذلك تشهد المملكة العربية السعودية احتفال في كافة البلاد في يوم ال23 من شهر سبتمبر وأنها ذكرى لتوحيد البلاد والافتخار بكل الإنجازات والتطورات التي شهدتها.