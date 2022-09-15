“بدري بدري”.. أسطورة النصر يتغنى باكتساح العالمي للباطن بعقر داره

أشاد فهد الهريفِيْ نجم النصر والمنتخب السعودي السابق بما قدمه العالم خلال الشوط الأول من مباراة الباطن فِيْ دوري روشان السعودي.

وتقدم فريق نادي النصر الكروي الأول أمام الباطن فِيْ الدقيقة 17 من الشوط الأول بهدف رائع للاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو بعد تسديدة مدوية من خارج منطقة الجزاء داخل الشباك.

وفِيْ الدقيقة 29 تمكن النصر من مضاعفة النتيجة بهدف ثان عَنّْ طريق الموهبة البرازيلية أندرسون تاليسكا إثر ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

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وفِيْ الدقيقة 40 عزز النصر التسجيل بهدف سامي الناجي الثالث بعد تسديدة من داخل المنطقة سددها حارس الباطن فِيْ الشباك.

وعلق فهد الحريفِيْ عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” الليلة الخميس، على أداء النصر قائلاً “تشكيل مثالي للغاية، ويمكنك الشعور بالضغط وسط الخصم.، باللعب. على الأجنحة وتفعيل حل الدفع. الهدف الأول الرائع فريق ذو كثافة عددية ملحوظة “.

وعبر الأسطورة الفائزة عَنّْ سعادته بالهدف الثاني لكأس العالم، مغردًا “البدري بدري، من أول كرة لتاليسكا، يأتي بلمسته الرائعة”.

النصر بإشراف المدرب الفرنسي رودي جارسيا يقدم مستوى عال ضد الباطن.