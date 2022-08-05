بدر بانون يخوض مرانه الأول بقميص قطر القطري ..شاهد

ظهر بدر بنون، مدافع كرة القدم السابق بالنادي الأهلي الأول والنادي القطري الحالي، لأول مرة بقميص الفريق الجديد.

رحب لاعبو الفريق الأول بالنادي القطري لكرة القدم بدر بنون بالوافد الجديد من خلال إقامة قاعة تكريم.

وفي سياق آخر، يستعد فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الاتحاد من الإسكندرية، مساء الأحد، في الجولة 29 من مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي بنتيجة 0-0 أمام فاركو في مباراة الفريقين، الليلة الماضية، على ملعب السلام وي، في الجولة 28 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 55 نقطة، فيما يتصدر الزمالك المنافسة برصيد 66 نقطة وبيراميدز في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.