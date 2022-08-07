بدر بانون يكشف سر رحيله عن الأهلي

كشف بدر بانون، المدافع السابق للنادي الأهلي، والنادي القطري الحالي، سر رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال بدر بانون في تصريحات متلفزة “غادرت الأهلي بعد أن شعرت بأنني لن أفيد الفريق خلال تلك الفترة، وأبلغت مسؤولي الأهلي للاستفادة من مكاني، خاصة وأنني لاعب أجنبي. . “

وعن أغلى بطولاته مع الأهلي، قال “منذ الصغر كنت أحلم بالفوز بأبطال إفريقيا، حتى حققتها في عامي الأول مع الفريق الأحمر الذي يتميز بالاتجاه والأفكار الأوروبية، في اضافة برونزية كأس العالم.

بدر بانون أشاد بجماهير الأهلي وأكد أن علاقته معهم كانت جيدة جدا.

وتابع “أي كلام أقولها ضد جماهير الأهلي لن يمنحهم حقهم، وكان يحبنا ويدعمني وقت كورونا، وأتمنى أن أكون صورتي المميزة في المقدمة. منهم. وأن الأهلي دائما فوق كل شيء “.

النجم المغربي رحل عن الأهلي وانتقل رسميا لنادي قطر.