بدر بانون ينتقل إلى قطر القطري لمدة 3 مواسم

انتقل المغربي بدر بنون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى النادي القطري من قطر لمدة 3 مواسم قادمة.

تغلب فريق الأهلي على نظيره المصري المقاصة الليلة الأربعاء، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، بهدف دون رد.

واستحوذ النادي القطري على خدمات مدافع الأهلي بدر بانون للمواسم الثلاثة المقبلة.

استبعد البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي المغربي بدر بانون، تصفية مصر التي وحدت اليوم الفريقين في الدوري المصري.

وكان بدر بانون قد ابتعد عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة، بسبب شكواه من تداعيات عدوى فيروس كورونا، التي تعرض لها مع المنتخب المغربي، قبل أن يعود مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية.

وظهر بانون (28 عاما) للأهلي في 12 مباراة بجميع المسابقات.

ويواجه فريق الأهلي نظيره المقاولون يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، في إطار مباريات الدوري المصري الـ21 والمؤجلة.