بدهنه واحدة وشك هِيْنور… والتخلص من سواد السنين نهائياً وتحدي

بضربة واحدة فوق Henourويعتبر كنزًا إلهِيًْا قبل النوم مما يساعد كثيرًا على إزالة التجاعيد والهالات السوداء من الجلد، ويساعد كثيرًا على تفتيح البشرة، ويجعل البشرة جميلة ونظيفة وخالية من جميع العيوب والمشاكل، وكل فتاة تبحث عن بشرة مثالية ومتوهجة وبياض بكل سهُولة والحمد لله سوف نلتقي موقع ثقافني وهذه المقالة عن الوصفة. بضربة واحدة فوق Henour فِيْ الظلام ويترك البشرة نظيفة وخالية من التجاعيد والهالات السوداء 2022.

المكونات التي تحتوي على زيت و Heenor قبل الذهاب إلى الفراش تزيل جميع مشاكل البشرة فورًا 2022

سنتعرف على المكونات الساخرة الموجودة فِيْ كل بيت والتي تساعد على صنع كنز إلهِيْ لتنظيف البشرة وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة من كريم نيفِيْا.

ملعقة كبيرة زيت بذور الكتان.

نصف ملعقة زيت زيتون.

ربع ملعقة كبيرة ماء ورد.

ملعقة كبيرة زيت أركان.

نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون.

المكونات فِيْ كريم وعلى Henor للبشرة.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

سوف نتعلم أسهل طريقة لتحضير كريم واحد فِيْ المنزل بخطوات بسيطة للغاية وتساعد على إزالة الهالات السوداء والتجاعيد من الجلد، وهِيْ كالتالي –

نحضر وعاء ونضع فِيْه الكريمة، ثم نضيف زيت بذر الكتان وزيت الزيتون ونقلبهم جيداً حتى يتجانسوا. ثم نضيف زيت الأركان لهم ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات بسهُولة وأفضل. بعد ذلك نضيف ماء الورد وعصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمي جدا ومتجانس.

كيف تستعمل

الآن سوف نتعلم طريقة بسيطة للغاية لكيفِيْة استخدام خليط مع دهُون على الجلد بسهُولة وبسرعة كبيرة، وهِيْ كالتالي –

ثم اغسل الجلد جيدًا حتى يصبح نظيفًا تمامًا من البودرة أو الكريمات.

قبل الذهاب إلى الفراش، ضعي المزيج بالتساوي على الجلد على جميع أجزاء الجلد والرقبة وحول العينين.

ثم نترك المزيج على البشرة طوال الليل ونغسله فِيْ الصباح حتى نحصل على نتائج رائعة، الحمد لله.

كرري الوصفة مرتين فِيْ الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق بشكل كبير وجميل وملحوظ والحمد لله.

مكونات نيفِيْا كريم مايتي كوفِيْ

سنتحدث فِيْ هذا الموضوع عن مكونات عمل الكريم الرهِيْب وهِيْ كالتالي –

خمس ملاعق كبيرة من مسحوق القهُوة. 1 ملعقة كبيرة كريم نيفِيْا. ملعقة صغيرة من ماء الورد. 3 ملاعق كبيرة من جل الصبار. ملعقة صغيرة من زيت اللوز. أربع قطرات من فِيْتامين هـ. 4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

كيف تستعد

سنتعلم كيفِيْة تحضير كريم قهُوة نيفِيْا القوي بخطوات مضمونة وفِيْ بضع دقائق وهِيْ كالتالي –

يُحضر وعاء، ويُسكب فِيْه خمس ملاعق من مسحوق القهُوة، ثم نيفِيْا، ثم زيت اللوز، ثم قطرات فِيْتامين إي، ثم جل الصبار، ثم ماء الورد، ثم زيت الزيتون.

ثم يتم تقليب المكونات السابقة بسرعة حتى يتكامل الخليط جيدًا ويشبه العجينة.

يوضع الكريم القوي فِيْ وعاء زجاجي ثم يوضع فِيْ الثلاجة لحين استخدامه.

كيف تستعمل

نقدم لكَمْ فِيْ النقاط التالية كيفِيْة استخدام الكريم السحري لبياض الوجه، وهُو ما يلي –

أولاً، نغسل الوجه بالماء الدافئ، جيداً. ثم يتم اختبار الكريم بوضعه على اليد قبل استخدامه على الجلد. فِيْ هذه الخطوة، يتم وضع كَمْية مناسبة من الكريم على الجلد. اتركي الكريم على وجهك لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يجف تمامًا. ثم نغسل الوجه لتنظيفه من الكريم بالماء البارد. كرري هذه الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين واستمري حتى تحصلي على أفضل النتائج.

مكونات قناع النشا والصبار لتبييض الوجه فِيْ دقائق

سوف نتعرف على بعض المكونات التي يمكن من خلالها صنع قناع الوجه بالنشا والصبار، وهِيْ كالتالي –

ملعقة كبيرة نشاء.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

يتدلى من جيل من الصبار.

زيت الزيتون.

ملعقة طحين.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

سنتعلم طريقة بسيطة جدا لتحضير القناع بخطوات بسيطة جدا وهِيْ كالتالي –

نضع الدقيق والنشا فِيْ وعاء، ثم نضيف ماء الورد وهلام الصبار. ويخلط الخليط حتى يصبح خليط كريمي متجانس. نغسل الوجه ثم نضع القناع على الوجه ونتركه لمدة نصف ساعة. ثم نغسل الوجه ونكرر العملية يوميا لمدة شهر.

نصائح للمساعدة فِيْ شد الجلد والجسم

نقدم لكَمْ بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد الجلد المترهل بشكل طبيعي دون تدخل جراحي وبدون تكلفة وذلك على النحو التالي –

نتأكد من شرب السوائل مثل الماء والعصير دائمًا دون توقف.

نقوم بتمارين لتنشيط الدورة الدموية فِيْ الجلد.

يفضل عدم تعريض نفسك لحرارة الشمس لفترات طويلة.

نم 7 إلى 8 ساعات فِيْ اليوم، ويفضل أن يكون ذلك على وسادة ناعمة.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

لذلك سنتعرف فِيْ الخطوات التالية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خليط لبياض البشرة أو الجسم، وهِيْ كالتالي –