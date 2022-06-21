بدون أبشر.. خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية على هذه الارقام في السعودية 2022

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية اهتم عدد كبير من سائقي السيارات داخل المملكة العربية السعودية ، سواء مواطنين أو مقيمين ، بالتعرف على أهم خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية دون الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية 2022 ، لوجود بعض الصعوبة لبعض الأشخاص للوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية وكذلك التعامل معها ، لذلك يحتاج الناس أولاً ، طرق أخرى مباشرة للتواصل والتعرف على المخالفات المرورية ، ومن خلال هذه السطور سنراجع خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية. عربية 2022 بدون منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية بدون أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن خطوات الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر 2022 ، دون الحاجة لمنصة أبشر ، حيث تعد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية من أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور. للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، وقد أعلنت عن توفير المزيد. هناك طريقة للاستعلام ، بما في ذلك توفير مجموعة من أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر ، وهي الأرقام التي يمكن الرجوع إليها إذا كنت تريد معرفة رقمك. المخالفة بعيدًا عن المنصة الإلكترونية ، ويمكن الاستعلام عن المخالفات عبر الهاتف باتباع الخطوات التالية.

يمكنك الاتصال على رقم الجوال: 989

ثم يتم اتباع الأوامر الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم يبدأ المستخدم بالضغط على الرقم 1 لاختيار اللغة العربية

ثم اضغط 1 مرة أخرى لاختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

ثم يُطلب رقم السجل المدني الخاص بك.

بعد ذلك أدخل رقم السجل المدني الخاص بك متبوعًا بالرمز #

ثم يتم اتباع التعليمات الصوتية ، وستصلك رسالة نصية تحتوي على تفاصيل المخالفات المرورية المرتبطة برقم السجل المدني بعد ذلك.

أرقام الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

هناك بعض الأرقام الأخرى للاستفسارات المتعلقة بالمخالفات المرورية في السعودية والتي تسهل على الناس الكثير من الاستفسارات. وقد أعلنت الإدارة العامة للمرور عن هذه الأرقام والتي جاءت على النحو التالي.