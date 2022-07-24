بدون بوتكس خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود فِيْ ربع ساعة فقط جربي الان

خلال النهار توجد العديد من المشاكل المزعجة على الوجه والتي تؤثر على صحتك وجمالك ومظهرك، ومن هذه المشاكل ظهُور البثور والبثور والجفاف والبقع الداكنة والدباغة والرؤوس السوداء فِيْ مناطق معينة من الوجه وغيرها ؛ بسبب كثرة علاج هذه المشاكل، يجب اتباع بعض الطرق، قناع الوجه الطبيعي هُو الخيار الأنسب، فِيْ هذه المقالة سوف نفهم فوائد الخميرة والزبادي للوجه، وسنذكر بعض أقنعة الوجه. من فوائد الخميرة والزبادي للوجه أنها تساعد على تبييض الوجه فِيْ غضون أيام قليلة. يزيل كل الدهُون الزائدة التي تتراكَمْ على الوجه. يساعد على امتلاء الخدين. يجلب الحيوية والحيوية للوجه. يزيل كل الأوساخ والبكتيريا المحبوسة فِيْه. حرره من كل المشاكل المزعجة التي شوهت مظهره. مقشر ومغذي للوجه.

من الآن فصاعداً عليك أن تتمتعي بوجه جميل وبدين، وعليك أن تحَلْ مشكلة الوجه النحيف، حيث أن الكثير من النساء يعانين من هذه المشكلة، وطريقة خلط الخميرة مع الزبادي هِيْ من أفضل الخلطات التي تعمل على التسمين. الوجه.الوجه ونجعله ابيض ولامعا وساحرا لذلك علينا استخدامه وتجنب استخدام الفِيْلر او اي استخدام اخر مكلف. الثمن.

لشد الوجه علينا استخدام بعض الخلطات التي تملأ الوجه، حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة ترقق الوجه، حيث تعتبر هذه المشكلة محرجة لكثير من الفتيات، وعلينا استخدام الخميرة والزبادي. الوصفة التي تعمل عن طريق نفخ الوجه فِيْ ثلاثة أيام فقط، ويجب تجنب استخدام الفِيْلر والبوتوكس الذي يضر الجلد.

مزيج من الخميرة واللبن لتبييض الوجه ونفخ الخدين

مزيج من الخميرة واللبن لتبييض الوجه

مكونات خليط الزبادي والخميرة للتبييض

6 ملاعق صغيرة من الزبادي

6 ملاعق صغيرة خميرة

4 ملاعق صغيرة من ماء الورد

طريقة استخدام خليط الخميرة والزبادي

اخلطي اللبن والخميرة مع ماء الورد لتكوين خليط يسهل دهنه على البشرة، ثم افرد الخليط فِيْ جميع أنحاء الوجه مع التدليك المستمر لمدة عشر دقائق واتركه يجف على البشرة، ثم اغسل الوجه بالماء الدافئ يمكنك استخدام هذا الخليط مرتين فِيْ الأسبوع للحصول على بشرة بيضاء.

مزيج من الخميرة والزبادي لشد الوجه

مكونات

2 ملاعق كبيرة خميرة

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

طريقة استخدام الخليط

اخلطي المكونات للحصول على خليط مثل المعجون لتوزيعه على الوجه، ثم اتركيه يجف لمدة نصف ساعة، ثم اغسليه بالماء الدافئ، ثم اغسليه بالماء البارد وللحصول على أفضل النتائج، استخدميه مرتين فِيْ الأسبوع.

مزيج من الخميرة واللبن لملء الخدين

مكونات خلطة الخميرة لتفتيح الخدود

2 ملاعق كبيرة من العسل

2 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة الخميرة

قطرات الليمون

طريقة استخدام خليط الخميرة فِيْ نفخ الخدين

اخلطي الخميرة والعسل واللبن والليمون حتى تمتزج بالكامل، ثم ضعيها على وجنتيك، ثم اتركيها لمدة ثلاثين دقيقة لتليينها، ثم ضعي العسل على وجهك بالماء الدافئ، كرري ذلك بانتظام، وستحصلين على النتيجة المرجوة . .