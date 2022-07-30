بدون بيض طريقة عمل المايونيز البيتي بكل تكاته وأسراره بخطوات ناجحة 100% وفِيْ دقيقتين

المايونيز هُو نوع من الصلصة مثل الكاتشب وصلصة الطماطم وما إلى ذلك. يتميز بلونه الأبيض وملمسه الناعم والكريمي. يحب معظم الناس تناول المايونيز. من الممكن استخدامه لصنع العديد من السلطات. يوجد أكثر من ذلك بكثير، وعادة نجد الكثير من الأشخاص يشترونه جاهزًا فِيْ المتاجر، لأنه يأتي على شكل أكياس أو برطمانات زجاجية وبأنواع كثيرة ويباع بأسعار معقولة ومتغيرة، ولكن فِيْ بعض الأحيان يكون جاهزًا قد يحتوي المايونيز على مواد حافظة ضارة بصحة الإنسان وخاصة الأطفال ولهذا السبب تبحث كل امرأة عن طريقة لصنع المايونيز فِيْ المنزل لأنه مصنوع بطريقة صحية وبمكونات بسيطة ومعروفة لا تتطلب أي شيء. التكلفة، وما إلى ذلك، طريقة العمل سريعة وسهلة وغير متعبة، وهناك عدة طرق يمكننا من خلالها صنع المايونيز.

مكونات لصنع المايونيز بدون بيض

كوب كبير حَلْيب سائل.

أربع ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ثلاث قطع مثلثات الجبن.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

طريقة عمل المايونيز بدون بيض