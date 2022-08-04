بدون بيض نهائي طريقة عمل المايونيز فِيْ البيت بمقادير بسيطة وبطعم زي الجاهز

طريقة عمل المايونيز بدون بيض المايونيز هُو صلصة بيضاء تعطي مذاقا حَلْوا ومذاقا خاصا عند الأكل، والمايونيز مع شطائر الهمبرجر هِيْ لذيذة يحبها الأطفال ويريدون دائما تناولها، وهِيْ مدرجة فِيْ العديد من الوصفات مثل سلطة التونة وسلطة الثوم وصلصة الكاتشب التي لا تقاوم لذلك سنقدم لكَمْ طريقة محببة لعمل مايونيز خالي من البيض بطريقة سهلة وبسيطة تغني عن الحاجة لشرائه جاهزاً.

اصنع وصفة المايونيز بدون بيض

المكونات

كوب كبير من الزبادي.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

اصنع وصفة المايونيز بدون بيض.

نحضر وعاء كبير ونضع فِيْه اللبن ونخفقه بالخلاط الكهربائي، ثم نضيف الخل وزيت الذرة شيئا فشيئا حتى نحصل على قوام ناعم ودسم ونضيف الملح ونخفق مرة أخرى.

ضعي المزيج فِيْ وعاء زجاجي نظيف ومعقم.

احفظه فِيْ الثلاجة.

تعتبر هذه الوصفة من أسهل الوصفات لعمل المايونيز بدون بيض، حيث لا يستغرق تحضيرها بضع دقائق، كَمْا أنها من الوصفات اللذيذة لعمل المايونيز السريع، يمكنك استخدام هذه الطريقة لتحضير المايونيز دون الحاجة. للجوء إلى شرائه بالفعل.

طريقة أخرى لصنع المايونيز بدون بيض

المكونات

كوب حَلْيب كامل الدسم.

خمس فصوص ثوم.

زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

عصير نصف ليمونة.

اصنع وصفة المايونيز بدون بيض

اخلطي الحَلْيب مع الثوم والليمون والملح بالخلاط الكهربائي، ثم أضيفِيْ الزيت النباتي فِيْ الخلاط، واخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي المزيج فِيْ وعاء زجاجي وضعيه فِيْ الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل سلطة المايونيز بالثوم

المكونات

كوب زبادي.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة مايونيز.

ملعقة صغيرة خل.

حَلْيب للعجن.

فلفل اسود.

طريقة تحضير سلطة المايونيز بالثوم الشهِيْرة

اخلطي كوبًا من الزبادي مع الثوم والفلفل الأسود فِيْ وعاء، ثم أضيفِيْ الخل والمايونيز وقطرات الحَلْيب حتى يصبح المزيج ناعمًا ودسمًا.

يُسكب المزيج فِيْ وعاء وقدّم أشهر سلطة وطنية مع البرغر وسندويتشات الشاورما اللذيذة.

يُقدم المايونيز مع الهاش براونز والسلطات والمقبلات، كَمْا يُطهى مع شطائر الهمبرغر لإضافة نكهة وطعم رائعين.