بدون حذف بيانات …. إعادة ضبط المصنع لهُواتف آيفون

من أكثر الأشياء التي يريدها أصحاب iPhone إعادة ضبط المصنع دون محو بيانات وملفات الهاتف، فِيْ حالات تعطل الهاتف أو عدم أداء المهام بشكل صحيح والتنقل بين التطبيقات وبعضها بطريقة مرنة، مما يدل على الحاجة للعودة الهاتف جديد كَمْا كان من قبل دون التعرض لمشكلة فقدان البيانات المحفوظة فِيْ الهاتف، من خلال الأسطر التالية نتعرف على خطوات طريقة سهلة للحفاظ على البيانات أثناء ضبط مصنع الهاتف لاستعادة مرونة الهاتف ومرة ​​أخرى تطبيقاته.

خطوات إعادة ضبط المصنع لجهاز iPhone

يمكن أن يتعرض iPhone أو أي نوع آخر من الهُواتف المحمولة للتعليق أو الإزعاج من التطبيقات المحملة عليه، مما يستلزم الحاجة إلى إفراغ مساحة كافِيْة داخل الجهاز حتى يتمكن من أداء مهامه على أكَمْل وجه مرة أخرى، أو عن طريق إعادة ضبط المصنع للهاتف. من خلال الخطوات التالية

قبل البدء فِيْ أي خطوة، تحتاج إلى نسخ جميع ملفاتك احتياطيًا فِيْ وضع شراء iPhone، والذي يتم عن طريق تحميل البيانات السحابية إلى خدمة iCloud السحابية، أو تنزيل كل المحتوى المطلوب من iPhone. الهاتف إلى Google Drive أو OneDrive أو خدمات أخرى. سحابة أخرى. انتقل إلى إعدادات الجهاز على الهاتف واضغط على الإعدادات أو رمز الترس، ثم اضغط على الخيار العام. انقر فوق إعادة تعيين جميع إعدادات iPhone. سيتم إعادة ضبط المصنع لجهاز iPhone دون فقد أي محتوى أو بيانات على الهاتف.

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iPhone إعادة ضبط المصنع

الآن وبعد القيام بجميع الخطوات المذكورة أعلاه، يمكنك ضبط أي إعدادات للوحة المفاتيح أو الشاشة أو أقسام أخرى فِيْ الهاتف بما يتناسب مع مستخدم الجهاز.

جدير بالذكر أن هذه الطريقة مناسبة لجميع أنظمة iPhone، مثل iOS 12 و iOS 14 و 13 وأنظمة أخرى.

أعد iPhone الجديد مرة أخرى

بعد فتح iPhone، انتقل إلى الإعدادات ثم انقر فوق عام. انقر الآن على إعدادات iPhone ثم انقر فوق مسح البيانات (لاحظ أن هذه الطريقة ستحذف جميع بيانات الهاتف والوسائط وجميع المحتويات). انتظر تمامًا حتى تنتهِيْ عملية إعادة ضبط المصنع بالكامل.

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