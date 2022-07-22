بدون حناء أو اكسجين.. طريقة صبغ الحواجب طبيعياً بالقهُوة والقرنفل فِيْ البيت

صباغة الحواجب بالقرنفل والقهُوة، تسعى جميع الفتيات إلى اللجوء إلى تجربة العديد من الحيل للحصول على حواجب كثيفة ومرسومة بطريقة جذابة وملفتة للنظر تُظهر ملامح الوجه وتزيد من جماله. الحواجب بالمكونات الطبيعية التي تجدها فِيْ منزلك والتي لا تسبب أي ضرر لشعر حاجبيك ومن أبرزها استخدام القهُوة والقرنفل والتي تشتهر بقدرتها على زيادة نمو الشعر وتكثيفه بسرعة و تقوية بصيلاتك.
الفكرة هِيْ صبغ جلد الحاجب فِيْ حال تعدد الفراغات مما يساعد على إبراز مظهره بشكل كثيف، ومع مرور الوقت وتكرار هذه الوصفة سيتم ملء تلك الفراغات. وسوف تستمتعين بحواجب كثيفة طبيعية دون الحاجة لوشم الحاجب، لذا اتبعي طريقة استخدام القهُوة والقرنفل لصبغ حواجبك.
صبغ حاجبيك بالقهُوة
- اصنعي مزيجًا من ملعقتين كبيرتين من مسحوق القهُوة مع مسحوق الكاكاو، يمكنك زيادته أو تقليله حسب رغبتك حسب لون الحاجبين الذي تريدينه.
- أضيفِيْ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند والعسل، واخلطي جميع مكونات الخليط حتى تحصلي على عجينة مرنة.
- ضعي المزيج على حواجبك بفرشاة ماسكارا قديمة حتى تتمكني من ملء جميع الفجوات.
- انتظري 20 دقيقة، ثم اغسلي الحاجب بالماء، وستلاحظين أن لون الحاجبين قد تحول إلى لون غامق ومحدد.
صبغ الحواجب بالقرنفل
- عليك أن تحضر بعض القرنفل من العطار، وتضعه فِيْ قدر على النار لمدة دقيقة حتى يتم تحميصها وتكتسب اللون.
- ضعي القرنفل فِيْ مطحنة كهربائية حتى يتم سحقها وتحويلها إلى مسحوق ناعم.
- قم بتصفِيْة المسحوق الناتج للتأكد من عدم وجود قطع خشنة أو خشنة من المسحوق.
- ضعي ملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل فِيْ وعاء، ثم أضيفِيْ ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وقلبي المزيج حتى يصبح مثل العجينة.
- استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة لتوزيع الخليط بالتساوي على حواجبك.
- انتظري 20 دقيقة ثم اشطفِيْ شعر الحاجب بالماء وسيتحول لون حاجبيك إلى اللون الأسود الداكن.