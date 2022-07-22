بدون سباك.. طريقة تسليك البلاعات المسدودة فِيْ 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد بمكونات موجودة فِيْ كل بيت

طريقة توصيل أسلاك الصرف المسدودة، تنبعث الروائح الكريهة عادة من المجاري سواء من المطبخ أو الحمام نتيجة انسداد مجاري الصرف نتيجة تراكَمْ الشوائب سواء كانت شعر أو بقايا طعام أو أوساخ مما يعيق حركة المجاري. تعتبر مهمة توصيل المصارف من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل، لذلك قمنا بة بعض الطرق والطرق التي تسمح لك بتنظيف المصارف المسدودة باستخدام بعض المكونات والعناصر المتوفرة فِيْ كل منزل، بدلاً من اللجوء إلى طلب سباك أو شركات لمساعدتك. فتح المياه السوداء
تنظيف المصارف المسدودة فِيْ 5 دقائق فقط
المكونات
- نصف كوب من البوتاس.
- نصف كوب من صودا الخبز.
- كوب من الخل
كيف تستعد
- تخلص من المياه الزائدة التي تجمعت فِيْ الحوض.
- ارتدِ القفازات ثم اسكب البوتاس.
- ثم اسكب نصف كوب من صودا الخبز مع الخل الأبيض فِيْ البالوعة، وستلاحظ ظهُور طفح جلدي نتيجة خلط البوتاس بالخل وصودا الخبز، لأن هذا الفوران يزيل الأوساخ العالقة فِيْه.
- أخيرًا، صب كَمْية كبيرة من الماء الساخن، بعد 15 دقيقة من الانفجار، لتصريف بقية الأجزاء الداخلية من الحوض.
كيفِيْة إزالة انسداد السنونو باستخدام ملح الليمون
يعمل خليط الملح والخل كَمْحَلْول مذيب لجميع الأوساخ والشوائب المعلقة، وفِيْ نفس الوقت يعمل كَمْطهر ومعقم عن طريق امتصاص أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم الموجودة فِيْ البيئة التي يتم استخدامه فِيْها.
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الملح.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.
- ربع كوب عصير ليمون.
- كَمْية كبيرة من الماء
كيف تستعد
- نبدأ بخلط كَمْية الملح الأبيض مع الخل فِيْ وعاء جيد الحجم.
- أضيفِيْ عصير الليمون إلى خليط الملح والخل واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس من القوام.
- نبدأ بصب جميع مكونات الخليط فِيْ الحوض المسدود، ثم ننتظر حوالي نصف ساعة.
- سخن كَمْية كبيرة من الماء خلال فترة الانتظار واسكبها فِيْ الحوض.
- يجب على جميع أفراد الأسرة مراعاة عدم رمي المواد أو بقايا الطعام أو النفايات التي يمكن أن تسد المجاري، بالإضافة إلى رغبة ربة المنزل فِيْ التخلص أولاً من بقايا الطعام التي تلتصق بالأطباق فِيْ حاويات القمامة.