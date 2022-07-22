بدون سباك.. طريقة تسليك البلاعات المسدودة فِيْ 5 دقائق فقط مهما كان الانسداد بمكونات موجودة فِيْ كل بيت

طريقة توصيل أسلاك الصرف المسدودة، تنبعث الروائح الكريهة عادة من المجاري سواء من المطبخ أو الحمام نتيجة انسداد مجاري الصرف نتيجة تراكَمْ الشوائب سواء كانت شعر أو بقايا طعام أو أوساخ مما يعيق حركة المجاري. تعتبر مهمة توصيل المصارف من أصعب المهام التي تواجه ربة المنزل، لذلك قمنا بة بعض الطرق والطرق التي تسمح لك بتنظيف المصارف المسدودة باستخدام بعض المكونات والعناصر المتوفرة فِيْ كل منزل، بدلاً من اللجوء إلى طلب سباك أو شركات لمساعدتك. فتح المياه السوداء

تنظيف المصارف المسدودة فِيْ 5 دقائق فقط

المكونات

نصف كوب من البوتاس.

نصف كوب من صودا الخبز.

كوب من الخل

كيف تستعد

تخلص من المياه الزائدة التي تجمعت فِيْ الحوض.

ارتدِ القفازات ثم اسكب البوتاس.

ثم اسكب نصف كوب من صودا الخبز مع الخل الأبيض فِيْ البالوعة، وستلاحظ ظهُور طفح جلدي نتيجة خلط البوتاس بالخل وصودا الخبز، لأن هذا الفوران يزيل الأوساخ العالقة فِيْه.

أخيرًا، صب كَمْية كبيرة من الماء الساخن، بعد 15 دقيقة من الانفجار، لتصريف بقية الأجزاء الداخلية من الحوض.

كيفِيْة إزالة انسداد السنونو باستخدام ملح الليمون

يعمل خليط الملح والخل كَمْحَلْول مذيب لجميع الأوساخ والشوائب المعلقة، وفِيْ نفس الوقت يعمل كَمْطهر ومعقم عن طريق امتصاص أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم الموجودة فِيْ البيئة التي يتم استخدامه فِيْها.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

كَمْية كبيرة من الماء

كيف تستعد