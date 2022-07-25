بدون ضمانات نقداً 200,000 للمواطن والمقيم اونلاين

بدون الحاجة إلى ضمانات، من الممكن الحصول على أفضل تمويل شخصي سريع يساعد جميع العملاء على تلبية احتياجاتهم الشخصية، سواء أكان زواجًا أم تعليمًا أم سفرًا. أيضًا، إذا كانت هذه الاحتياجات طبية، فِيْمكن التقدم بطلب للحصول على هذا التمويل الشخصي السريع، والذي يبلغ 200000 ريال سعودي وهُو متوافق أيضًا مع أنظمة الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

بدون ضمانات نقدية 200،000 ريال مع شركة التيسير

تقدم شركة التيسير للتمويل أفضل الحَلْول المالية للأفراد وتحاول دائمًا جلب كل ما هُو جديد. لذلك، تقدم شركة التيسير للتمويل الآن تمويلًا شخصيًا فوريًا بقيمة مالية تصل إلى 200000 ريال سعودي للمواطن والمقيم. مع أبسط الشُروطْ وأقل المستندات المطلوبة، والمستندات المطلوبة للتقديم على التيسير للتمويل هِيْ كالتالي

لم تنته صلاحية DNI لمقدم الطلب.

بالإضافة إلى إحضار خطاب تعريف بالراتب معتمد من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

القيادة الوطنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وكذلك إحضار كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

مزايا التمويل الشخصي النقدي فِيْ شركة التيسير

تقدم شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي بأفضل التقنيات المالية الحديثة لتسهِيْل العميل المتقدم. من أهم مزايا التمويل الشخصي مع التيسير أنه متاح عبر الإنترنت. كَمْا قدم التيسير تطبيق التيسير الذي يمكن للعميل من خلاله التحكَمْ فِيْ التمويل إلكترونياً، كَمْا يتميز بالتمويل الشخصي، ومن شركة التيسير ما يلي

التمويل الشخصي متاح بفترة سداد تبدأ من 12 شهرًا وربما تصل إلى 60 شهرًا.

وبالمثل، تتميز الشؤون المالية الشخصية لشركة التيسير بأنها لا تحتاج إلى ضامن ولا تتطلب تحويل الراتب الشهري.

كَمْا تصل قيمة أموال التيسير الشخصية إلى 200 ألف ريال سعودي.

كَمْا يتميز تمويل التيسير بالإيداع السريع خلال 24 ساعة بعد طلب التمويل.

من أهم مزايا برنامج التيسير للتمويل الشخصي توافقه مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا أن لديها ميزة وجود هامش ربح لا يتغير طوال فترة التمويل.

شُروطْ التمويل الشخصي النقدي مع شركة التيسير

شُروطْ التمويل الشخصي فِيْ التيسير بسيطة وقليلة، وهذه الشُروطْ كالتالي

أن يكون لدى المتقدم السعودي مصدر دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المتقدم غير السعودي دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

6 أشهر هِيْ فترة العمل التي يجب على مقدم الطلب تكريسها لوظيفته.

الحد الأدنى لسن العميل المتقدم هُو 21 عامًا.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي النقدي مع شركة التيسير

يمكن للعميل الذي يرغب فِيْ التقدم بطلب للحصول على تمويل نقدي شخصي مع شركة التيسير التقدم بطلب للحصول على تمويل عبر الإنترنت عن طريق الذهاب إلى رَابِطْ التمويل الشخصي النقدي الرسمي شركة التيسير وادخال البيانات المطلوبة للحصول على التمويل.