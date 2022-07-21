بدون عجان اعملي النايتي الهش فِيْ البيت بمكونات اقتصادية ودلعي أولادك

طريقة عمل ثوب النوم الهش ضوء فِيْ المنزل بخطوات غير متوقعة، فهذه الأنواع من الكعك من الأنواع التي يصعب على معظم الأمهات إنتاجها بالطعم المطلوب أو الهشاشة، ويرفض الكثير منهن القيام بعملهن فِيْ المنزل لأنهن يعتقدن أنهن سيخرجن دون نجاح، وكل هذه المفاهِيْم الخاطئة سوف تتخلص منها من خلال ما نقدمه الآن بطريقة سهلة وبسيطة للقيام بذلك دون تعب أو تكاليف ولكن عليك اتباع المكونات بدقة والخطوات بنفس الطريقة، ومن المعروف أن كل الأطفال يحبون هذه الأنواع وأنا أشتريها باستمرار فِيْ المتاجر، لذلك ننصح الجميع بجعلها فِيْ المنزل أفضل بكثير من الخارج حتى نبتعد عن المواد الحافظة الموجودة فِيْها. دعنا نعرف من خلال هذا المقال مكونات العمل. ثوب النوم تعرف على خطوات عملك من البداية إلى النهاية وحتى النهاية موقع ثقافني الإخباري متميز بين جميع المواقع دائما.

مكونات مقرمشة ليلا

مكونات العمل ثوب النوم من بين المكونات الرخيصة وغير المكلفة التي تستخدم فِيْ صنع العديد من الحَلْويات هِيْ الآتي

3 حبات بيض.

ربع كوب زبادي.

نصف كوب زيت.

ربع كوب حَلْيب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب سكر.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب وربع دقيق.

كيفِيْة التحضير والاستعداد

يعتقد البعض بالطريقة التي يعمل بها ثوب النوم فِيْ المنزل من الطرق التي يصعب القيام بها بنجاح، والآن سنتعرف على هذه الطريقة وهِيْ كالتالي –