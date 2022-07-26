بدون فائدة قسط آيفون ١٣ برو ماكس ١ تيرا من نون السَعُودِيْة مع خصم ٨%

ينهض متجر نون السعودي على دفعات هاتف iPhone 13 ProMax لا جدوى منه، ولست بحاجة إلى ضامن للحصول على هاتف محمول، وهُو يعتبر هاتف نقال. آيفون 13 برو ماكس من أحدث الهُواتف شركة آبل الهاتف الذكي الأمريكي الذي يتمتع بقدرات ومزايا عديدة يجعله أقوى هاتف ذكي فِيْ السوق، ويقبل أغلب السعوديين شراء هُواتف آبل لما تتمتع به من متانة ودقة فِيْ التصنيع، وهُو ما سنتعرف عليه من خلال موقع ثقافني الإخباري.

رسوم iPhone 13 Pro Max من نون السَعُودِيْة

سوف نتعرف عليك، الحد الأقصى لسعر iPhone 13 pro من متجر نون السعودي وكذلك قيمة الأقساط الشهرية ونسبة الخصم وقيمة هذا الخصم بالريال السعودي وهِيْ كالتالي –

سعر iPhone 13 Pro Max قبل الخصم 7199 ريال.

قبل الخصم 7199 ريال. سعر الموبايل بعد الخصم 6،599 ريال سعودي، بنسبة خصم 8٪، وقيمة الخصم 600 ريال سعودي.

السعر يشمل ضريبة القيمة المضافة ويشمل أيضًا الشحن المجاني فِيْ أي مكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

قيمة الرسم الشهري 550 ريال شهريا لمدة 12 شهر.

مواصفات شاشة iPhone 13 pro Max

الهاتف قادم هاتف iPhone 13 ProMax مع شاشة قوية وكبيرة مواصفاتها كالتالي –

يأتي الهاتف بشاشة Retina XDR OLED فائقة الدقة. تبلغ مساحة الشاشة 6.7 بوصة ودقتها 1284 × 2778 بكسل. كثافة الشاشة 458 بكسل فِيْ البوصة. تدعم الشاشة نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5 9 الجديدة حتى تتمكن من عرض المزيد من المحتوى أثناء مشاهدة مقاطع الفِيْديو أو ممارسة الألعاب. يحتوي على طلاء مقاوم للزيوت على شاشة الهاتف. تدعم الشاشة HDR 10 وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. يبلغ سطوع الشاشة فِيْ الشمس 1000 شمعة وهُو أمر ممتاز، وأقصى سطوع للشاشة هُو 1200 شمعة.

مواصفات كاميرا iPhone 13 Pro Max

تعال المحمول آيفون 13 برو ماكس الكاميرات المختلفة ومواصفاتها كالآتي –