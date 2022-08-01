بدون فرن حضري الحواوشي البلدي بطريقة سهلة وبطعم أحَلْى من الجاهز

الحواوشي البلدي وهِيْ من الأطباق الشعبية المشهُورة التي تقدم فِيْ العديد من الدول العربية. تشتهر بتقديمها فِيْ مصر، وهناك العديد من المحَلْات التجارية التي تشتهر بأعمالها، وهناك طرق عديدة ومختلفة لتحضيرها. هِيْ من الاطعمة التي لها مذاق رائع ولذيذ، يمكن تقديمها مع الخبز الجاهز أو يمكن تقديمها مع العجين، ومكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة فِيْ المنزل، وهِيْ واحدة من اكلات سريعة يمكن تقديمها فِيْ الرحَلْات او يمكن تقديمها كعشاء لذيذ ولذيذ، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لمتابعينا الاعزاء طريقة عمل الحواوشي البلدي فِيْ المنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

مكونات صنع حواوشي البلدية فِيْ المنزل

يتكون حواوشي من مكونات سهلة وبسيطة كالتالي

كيلو دقيق (7 أكواب).

2 ملاعق كبيرة من السكر.

4 ملاعق كبيرة خميرة.

2 ملاعق صغيرة من الملح.

كوب زيت

2 كوب حَلْيب دافئ.

2 كوب ماء دافئ.

للحشو

كيلو لحم مفروم.

4 قطع فلفل أخضر مفروم.

نصف كيلو بصل مفروم ناعماً.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة من مسحوق البصل.

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الثوم.

3 ملاعق كبيرة من الفلفل الحَلْو.

كيف تستعد

إنها تستعد الحواوشي البلدي بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي –

فِيْ وعاء كبير، أضيفِيْ اللحم المفروم، ثم أضيفِيْ البصل والفلفل. ثم يضاف الملح والفلفل الأسود ومسحوق البصل ومسحوق الثوم والفلفل الحَلْو، ثم تقلب المكونات معًا جيدًا. نستمر فِيْ خلط المكونات لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم نغطي الخليط ونتركه فِيْ الثلاجة. ثم نخرجها من الثلاجة ونشكلها على شكل كرات.

طريقة تحضير العجين

فِيْ وعاء كبير نضيف الدقيق ثم نضيف السكر والخميرة والملح ثم نخلط المكونات جيداً. ثم نضيف الحَلْيب ونخلط المكونات، ثم نضيف الماء الدافئ شيئًا فشيئًا ونعجن لمدة 5 دقائق، حتى نحصل على عجينة مطاطية. ثم نضيف الزيت ونستمر بالعجن حتى تمتص العجينة الزيت تماما وتصبح ناعمة وغير لزجة. نغطي العجينة ونتركها ترتفع وتتضاعف فِيْ مكان دافئ. بعد ذلك، نجمع العجينة باليد حتى نخرج الهُواء منها، ثم نأخذ جزءًا من العجينة بالحجم الذي نريده. ثم نمد العجين باليد على سطح مدهُون بالزيت، ثم نضع كرة من كرات اللحم فوقها، ثم نجمع حواف العجين فوق الحشوة على شكل كرة. ثم نمد الكرة ببطء باليد حتى تصبح دائرية أو تشبه الخبز، مع مراعاة عدم وجود ثقوب فِيْ العجين، ثم نكرر نفس الخطوات مع باقي العجينة. ضعي مقلاة على نار متوسطة، ثم اسكبي بعض الزيت، ثم اتركي الزيت يسخن. نضع خبز الحواوشي فِيْ المقلاة، ثم نطهُو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً من الأسفل، حوالي 5 إلى 7 دقائق. ثم اقلبها على الجانب الآخر ودهنها بالزيت، واتركها حتى تأخذ نفس اللون ثم أخرجها من المقلاة. قطع وتقديم ألف هنا والشفتين.

خطوات مهمة للنجاح فِيْ صنع الحواوشي فِيْ المنزل