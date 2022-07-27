بدون فِيْلر ولا بوتوكس.. الخلطة القنبلة لتسمين الوجه ونفخ الخدود فِيْ 3 أيام هتبقي زي ملكات الجمال

بعض الفتيات والنساء يعانين من نحافة الخدين مما يجعلهن يشعرن بالحرج الشديد، وملامحهن لا تظهر بشكل كاف وتظهر عظام الوجنتين، لذلك بحثن عن طرق طبيعية تساعد فِيْ التخلص من هذه الخدود الرقيقة وجعلها ممتلئة مثلنا. تعطي الخدود الممتلئة شكلاً دورانيًا رائعًا للوجه بالإضافة إلى اقتراح مدى شبابك، لذلك سنعرض لك وصفة فعالة لنفخ الخدين تتكون من النشا والزبادي من خلال هذا المقال.

مكونات لعمل وصفة ممتلئة بالخدود

يتكون من مكونات طبيعية موجودة فِيْ كل منزل، وهُو أمر سهل وبسيط، وسنشرح هذه المكونات من خلال النقاط التالية.

ملعقة الخميرة.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب زبادي.

ملعقة زيت زيتون.

طريقة تحضير وصفة لنفخ الخدين

تم تحضير هذه الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة، وسنشرح لك خطوات عمل الوصفة لتسمين الخدين من خلال النقاط التالية.

نأتي بكوب من اللبن ونقلبه حتى يمتزج، ثم نضع الخميرة، النشا.

قلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس، ثم أضيفِيْ زيت الزيتون واستمري فِيْ التقليب حتى تذوب جميع المكونات وخلطها.

نأخذ الخليط ونضعه على الوجه ونتركه لمدة عشرين دقيقة ثم نغسله.

ستلاحظين درجة تسمين الخدين فِيْ وقت بسيط جدا.

وصفة الخميرة لنفخ الخدين.

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية وسهلة وبسيطة توجد فِيْ جميع منازلنا، وسوف نشرح كيفِيْة تحضير الوصفة من خلال النقاط التالية.

المكونات

ملعقة الخميرة.

ماء الورد.

ملعقة كبيرة ترمس مطحون.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نأخذ وعاء ونضيف الخميرة والترمس ونخلطهما جيداً حتى تتجانس المكونات.

نسكب عليها ماء الورد ونقلبها حتى نحصل على قوام كريمي متجانس.

ثم نضيف زيت جوز الهند ونقلب المكونات حتى نحصل على قوام متجانس.

نخرجه من الخليط ونضعه على الوجه ونتركه لمدة 15 دقيقة ثم نغسله وسنلاحظ تسمين الخدين فِيْ وقت قصير جدا.

خلطة تسمين الوجه بالعسل والبابايا

من أفضل الخلطات المستخدمة التي تساهم فِيْ تسمين الوجه، بالإضافة إلى إعطاء النضارة والرطوبة للبشرة، عليك وضع كَمْية من العسل مع ملعقتين من البابايا مع ماء الورد فِيْ الخلاط الكهربائي وطحن جميع المكونات، ثم نضع المزيج على الوجه ونتركه لمدة عشر دقائق، ويعمل عن طريق ملء الوجه، وهُو سريع بشكل خيالي حيث يساعد على ترطيب البشرة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر ويمكن تكرار هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين فِيْ الأسبوع.