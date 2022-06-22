بدون كفيل للسعودي والمقيم نقداً 200000 بالتقسيط على 5 سنوات

هناك العديد من شركات التمويل في المملكة العربية السعودية. هم بحاجة إليه.

بدون كفيل للسعوديين والمقيمين صرف 200 الف من التيسير

200 ألف نقود سريعة من شركة التيسير للتمويل حيث يتمتع العميل المتقدم للحصول على شركة التيسير للتمويل بتجربة سريعة في الحصول على التمويل وأيضاً دون الاعتراض على أحكام الإسلام في المملكة العربية السعودية. يتمتع التمويل الشخصي من التيسير أيضًا بالمزايا التالية

يتميز التمويل الشخصي من شركة التيسير بأنه يمكن للعميل الحصول على تسوية مبكرة خلال فترة التمويل.

ميزة تمويل التيسير أنه لا يتطلب تحويل الراتب عند تقديم الطلب.

كما أن التمويل الشخصي من شركة التيسير يتميز بأنه لا يحتاج إلى ضامن.

يحصل العميل أيضًا على إيداع فوري لمبلغ التمويل خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل.

كما يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه هامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل.

200 ألف ريال أقصى مبلغ تمويل من شركة التيسير للتمويل.

60 شهر ، أي 5 سنوات ، هي المدة القصوى لسداد قيمة التمويل مع التيسير.

كما يمكن للسعوديين والمقيمين التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي من شركة التيسير.

من المؤهل للحصول على تمويل التيسير؟

يمكن لجميع المواطنين السعوديين وكذلك المقيمين التقديم التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية ولكن هناك عدد من الضوابط التي وضعها التيسير لذلك سنتحدث عنها في السطور القادمة