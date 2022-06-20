بدون كفيل 200000 للسعودي والمقيم بهامش ربح تنافسي وثابت

بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل يمكن للمواطن والمقيم الحصول على قرض شخصي فوري بقيمة إجمالية بحد أقصى 200 ألف ريال سعودي دون الحاجة لأية ضمانات وبأقل المستندات وذلك من خلال شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية والتي سنتحدث عنها من خلال مقالتنا اليوم على الموقع إعلامي

بدون كفيل: 200.000 للسعوديين والمقيمين عن طريق شركة التيسير

بدون الحاجة إلى كفيل وأيضًا دون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري ، يمكن للمواطن السعودي وكذلك المقيم التقدم للحصول على تمويل شخصي فوري عبر الإنترنت ، ولكن هناك بعض الشروط التي حددها التيسير وهي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. كما أن التمويل الفوري مع التيسير متاح للمواطن السعودي وكذلك المقيم. يجب أن يكون المتقدم قد عمل أيضًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر كحد أدنى. كما يجب أن يكون للمتقدم السعودي دخل شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي. كما يجب أن يكون لدى المتقدم المقيم دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي الفوري من خلال شركة التيسير

يوفر التيسير للتمويل أسرع قرض شخصي عبر الإنترنت لا يتطلب ضامنًا أو تحويل الراتب الشهري. هناك مزايا أخرى ، وهي

القرض الشخصي الفوري من شركة التيسير متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. كما يتميز قرض التيسير بأنه متاح للسعوديين والمقيمين على حد سواء. كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه لا يتطلب وجود ضامن. كما أن تمويل التيسير لا يشترط تحويل الراتب الشهري. كما يتميز تمويل التيسير بأنه متاح للدفع بأقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 60 شهرًا. سيحصل العميل الراغب في التقدم للحصول على تمويل شركة التيسير على مبلغ تمويل قد يصل إلى 200000 ريال سعودي. يتم إيداع الأموال على الفور في غضون 24 ساعة من طلب التمويل. كما أن تمويل التيسير له هامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل.

طلب تمويل شخصي عن طريق شركة التيسير

يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي فوري عن طريق الدخول إلى رابط التمويل عن طريق شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على تمويل شركة التيسير

من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع من شركة التيسير للتمويل ، يجب تقديم عدد من المستندات البسيطة للغاية ، بما في ذلك ما يلي: