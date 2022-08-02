بدون كفِيْل تمويل 95,000 ريال بالتقسيط على 60 شهر

تمويل شخصي عبر الإنترنت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بقيمة اقتصادية تصل إلى 95 ألف ريال سعودي وبدون الحاجة إلى ضامن ولكن يمكن للعميل أيضًا الحصول على مبلغ تمويل بقيمة اقتصادية تصل إلى 295 ألف ريال سعودي كحد أقصى مع ال- يتوفر التمويل من شركة النايفات للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أيضًا على أقساط شهرية ميسرة لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

لا يوجد كفِيْل، 95000 ريال تم تمويلها من خلال شركة النايفات

القرض الشخصي السريع من شركة النايفات للتمويل فِيْ السَعُودِيْة متوفر بقيمة 95 ألف ريال دون الحاجة إلى ضامن.

أن يكون المتقدم يعمل فِيْ جهة حكومية أو قطاع خاص.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى المتقدم فِيْ القطاع الحكومي والمتقاعد دخل شهري لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم أيضًا فِيْ القطاع الخاص وله دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا ولا يزيد عن 68 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم قد عمل أيضًا لمدة لا تقل عن 3 أشهر لموظفِيْ القطاع الحكومي.

6 أشهر هِيْ فترة العمل للعاملين فِيْ القطاع الخاص.

مزايا التمويل الشخصي من خلال شركة النايفات

صممت شركة النايفات للتمويل التمويل الشخصي السريع المتاح بقيمة 95 ألف ريال دون الحاجة إلى ضامن، وهناك العديد من المزايا الأخرى وهِيْ

يتميز تمويل شركة النايفات بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتوفر التمويل من شركة النايفات بدون ضمانات تصل إلى 95 ألف ريال سعودي.

كَمْا أنه متاح لإطفاء قيمة التمويل على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 60 شهرًا.

من أهم مزايا التمويل من شركة النايفات أنه يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي إضافِيْ.

يمكن للعميل الدفع مقدما بعد 3 أشهر.

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تمويل شركة النايفات للتمويل

حددت شركة النايفات للتمويل مجموعة من المستندات المطلوبة للتطبيق تمويل شخصي والحصول على موافقة صريحة، من بين تلك الوثائق ما يلي