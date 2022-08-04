بدون كفِيْل وبدون تحويل الراتب 10,000 ريال فوري اونلاين

تقدم شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أسرع تمويل شخصي للأفراد المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كَمْا أنه يخضع لإشراف البنك المركزي السعودي. كَمْا يمكن لمقدم الطلب الحصول على تمويل شخصي بقيمة لا تقل عن 10.000 ريال، ويمكن أن تصل قيمة التمويل إلى 250.000 ريال سعودي على الأكثر. ومن أهم مزايا برنامج التمويل الشخصي الخاص بشركة تسهِيْل أنه لا يمكنك الحصول على تمويل. بحاجة إلى ضمانات.

بدون مصادقة وبدون تحويل راتب 10،000 مع شركة تسهِيْل

يمكن لجميع العملاء الآن الحصول على تمويل شخصي سريع يبدأ من 10.000 ريال ويصل إلى 250.000 ريال بأسهل الطرق وأسرعها حيث أنه متاح للحصول على التمويل عبر الإنترنت، ولكن هناك بعض الشُروطْ التي تضعها شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ السَعُودِيْة. العربية للحصول على موافقة سريعة على طلب التمويل و

5000 ريال سعودي هُو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المقيم للتقدم بطلب للحصول على تمويل تسهِيْل.

يجب على مقدم الطلب أيضًا ألا يقل عمره عن 25 عامًا.

10،000 ريال سعودي هُو الحد الأدنى لقيمة التمويل الشخصي مع شركة تسهِيْل للتمويل.

مزايا التمويل الشخصي السريع من شركة تسهِيْل

صممت شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أسرع تمويل شخصي عبر الإنترنت لا يتطلب أي ضمانات وهناك العديد من المزايا الأخرى وهِيْ

تتميز الشؤون المالية الشخصية لشركة تسهِيْل للتمويل بالامتثال لأنظمة الشريعة الإسلامية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا تتميز المالية الشخصية لشركة تسهِيْل بأنها متوفرة دون الحاجة إلى ضامن.

يتميز القرض الشخصي من تسهِيْل للتمويل بحَقيْقَة أنك لست بحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وقت تقديم الطلب.

يوفر التمويل الشخصي من شركة تسهِيْل للتمويل أيضًا فترة سداد طويلة يمكن أن تصل إلى 60 شهرًا، لتسهِيْل الأمور على العملاء.

يمكن للعميل أيضًا التوقيع إلكترونيًا.

يمكن للعملاء أيضًا تنفِيْذ جميع الإجراءات للحصول على التمويل عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة الشركة.

250 ألف ريال الحد الأقصى لقيمة التمويل الشخصي مع شركة تسهِيْل.

رَابِطْ للحصول على تمويل شخصي سريع من شركة تسهِيْل

سهلت شركة تسهِيْل للتمويل إمكانية الحصول على تمويل شخصي، حيث أنها متاحة للحصول على التمويل عبر الإنترنت وبدون الحاجة لزيارة الشركة، لذلك من الممكن الوصول إلى الموقع الرسمي لصالح شركة تسهِيْل لطلب التمويل والتمويل.

المستندات المطلوبة للتقدم للحصول على تمويل من شركة تسهِيْل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

العملاء الذين يرغبون فِيْ التقدم للحصول على تمويل شخصي مع شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مطالبون بتقديم عدد صغير من المستندات البسيطة للحصول على الموافقة وهذه المستندات هِيْ كَمْا يلي

بطاقة الهُوية الوطنية لمقدم الطلب سعودية ويجب أن تكون سارية المفعول.

هُوية المتقدم غير السعودي.

إثبات الدخل من خلال الضمان الاجتماعي.

العنوان الوطني هُو المملكة العربية السَعُودِيْة.

تحقق من رقم هاتف العميل المتقدم.

هاتف شركة تسهِيْل للتمويل بالمملكة العربية السَعُودِيْة

قدمت شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة رقم هاتف يمكن للعميل من خلاله التواصل مع تسهِيْل وكذلك الرد على جميع استفسارات العملاء من خلال الرقم التالي وهُو 8003044434.

حاسبة تسهِيْل للتمويل الشخصي

تحاول شركة تسهِيْل للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة دائمًا مساعدة العملاء، لذا فهِيْ تمنحهم إمكانية معرفة قيمة القسط الشهري عن طريق إدخال حاسبة التمويل الشخصي فِيْ شركة تسهِيْل للتمويل، قم بإدخال قيمة التمويل وتحديد مدة سداد قيمة التمويل، ثم يتم عرض قيمة القسط الشهري لمقدم الطلب بالإضافة إلى الفائدة.