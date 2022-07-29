بدون كفِيْل ولا رسوم أستلم تمويلك فورى وبالتقسيط علي 3 سنوات

بدون مصادقة وبدون عمولات، احصل على تمويلك على الفور بمبالغ مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يعد عرض التمويل هذا أحد عروض التمويل السهلة المتاحة للعملاء لجزء من الموظفِيْن من جميع القطاعات فِيْ المملكة يوفر هذا المنتج للعميل ما يحتاجه من نقود يستطيع الاستفادة منها من خلال إجراءات سريعة وبسيطة وشُروطْ سهلة وغير معقدة.

احصل على تمويلك على الفور بدون مصادقة وبدون رسوم إدارية

تمويل سريع بإجراءات سهلة وبسيطة بدون كفِيْل أو كفِيْل وبدون الحاجة إلى رسوم إدارية، ويعد هذا المنتج من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل للقطاع الخاص فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. من خلال هذا العرض التمويلي، توفر الشركة مبالغ مالية تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء فِيْ المملكة، كَمْا عملت شركة اليسر للإجارة والتمويل على توفِيْر العديد من خيارات الدفع المتنوعة، والتي تتيح لمقدم الطلب فرصة السداد. مقدار الأموال الشخصية على أقساط شهرية مريحة ومجدولة تتناسب مع جميع العملاء.

ما هِيْ مزايا منتج التمويل الشخصي لشركة اليسر للإجارة والتمويل

قدمت شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي مع العديد من المزايا التي يمكن للعميل الاستفادة منها.

تم تصميم تمويل اليسر للقطاع الفردي بشكل يتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

هذا المنتج متوفر دون الحاجة إلى ضامن أو ضامن.

يمكن لمقدم الطلب الاستفادة من التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية.

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال هذا العرض التمويلي مبالغ مالية تصل إلى 20 ألف ريال سعودي.

تتوفر عدة خيارات للدفع لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل، لتقسيط مبلغ التمويل فِيْ دفعات شهرية سهلة ومجدولة.

يمكن أن تصل فترة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي بدون ضامن وبدون رسوم إدارية لشركة اليسر للإجارة والتمويل إلى 3 سنوات.

كَمْا يمكن للمواطن السعودي والوافد التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون كفِيْل من شركة اليسر للإجارة والتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

10،000 ريال سعودي هُو مبلغ التمويل الشخصي الذي يمكن للعميل الحصول عليه من خلال قرض اليسر للقطاع الفردي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

الرَابِطْ الإلكتروني لتمويل شركة اليسر بدون كفِيْل للقطاع الخاص فِيْ المملكة

تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل من خلال موقع الشركة على شبكة الإنترنت رَابِطْ إلكتروني رسمي يمكن للعميل من خلاله التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي بدون مصادقة وبدون رسوم إدارية، متاح للشركة للقطاع الخاص فِيْ المملكة، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول وملء استمارة الطلب بكافة المتطلبات المطلوبة. البيانات الشخصية، ويمكن لمقدم الطلب زيارة أقرب فرع للشركة يقع داخل أراضي المملكة، وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لاستكَمْال طلب تمويل شركة اليسر للقطاع الفردي.