بدون كفِيْل 200,000 للسعودي والمقيم بأقل راتب وبالتقسيط على 60 شهر

متطلبات العملاء السعوديين والمقيمين كثيرة ومتنوعة، لذا فهم يبحثون دائمًا عن منتجات تمويلية تتناسب مع تلك المتطلبات. يبحث العميل أيضًا عن أفضل عروض التمويل من الشركات المالية، لذلك نتحدث اليوم عن عرض تمويل بقيمة اقتصادية تصل إلى 200000 ريال سعودي على الأكثر، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين الحصول على هذا التمويل دون الحاجة إلى ضمان أو تحويل الراتب الشهري.

لا يوجد كفِيْل 200.000 للسعوديين والمقيمين فِيْ التيسير للتمويل

يعتبر التمويل الشخصي السريع من شركة التيسير للتمويل من أفضل عروض التمويل، كَمْا أنه يتميز بإمكانية الحصول على تمويل شخصي من خلال الشركة بشُروطْ ميسرة، حيث يعتبر التمويل من أقل الرواتب الشهرية المطلوبة. فِيْ المملكة أي ما يعادل 3800 ريال سعودي على عكس العديد من شركات التمويل والبنوك فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تتطلب راتبًا أو دخلًا شهريًا ثابتًا أعلى من ذلك، وهنا جميع مزايا التمويل سهلة للأفراد، ومنها

تتميز الأموال الشخصية بأنها متوافقة مع أحكام الإسلام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتميز تمويل التيسير بفترة سداد مجدولة تبدأ خلال 12 شهرًا ويمكن أن تصل إلى 60 شهرًا.

كَمْا يتميز تمويل التيسير بهامش ربح تنافسي وثابت طوال فترة التمويل.

قرض شركة التيسير للتمويل متاح للمواطنين السعوديين والمقيمين، بقيمة مالية تصل إلى 200 ألف ريال سعودي.

كَمْا يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي من شركة التيسير فوري خلال 24 ساعة.

تمويل التيسير لا يشترط كفِيْل أو كفِيْل.

كَمْا أنه ليس من الضروري تحويل الراتب الشهري.

يمكن للعميل أيضًا إجراء التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

شُروطْ الحصول على التمويل من شركة التيسير للتمويل

حددت شركة التيسير للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عددًا من الشُروطْ التي يجب استيفاؤها من أجل الحصول على أسرع تمويل شخصي دون توقيع مشترك مع شركة التيسير للتمويل. هذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي

يجب أن يكون عمر المتقدم 21 عامًا على الأقل وقت تقديم الطلب.

كَمْا يشترط على المتقدم السعودي أن يكون لديه راتب شهري لا يقل عن 3800 ريال سعودي.

كَمْا يشترط أن يكون للمقيم دخل شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

كَمْا اشترط التيسير أن يكون المتقدم قد عمل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

طلب التمويل الشخصي من شركة التيسير للتمويل

لا يحتاج التمويل الشخصي لشركة التيسير للتمويل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى التوجه إلى المقر الرئيسي لشركة التيسير للتقدم للحصول على تمويل، لكن التيسير للتمويل أتاح التقدم بطلب للحصول على تمويل إلكترونيًا عن طريق الدخول إلى مسئول التمويل الشخصي بشركة التيسير املأ نموذج طلب التمويل عبر الإنترنت.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من التيسير

عند التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي فوري من التيسير، يجب على مقدم الطلب تقديم المستندات التالية