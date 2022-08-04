بدون لمسه أو الإقتراب منه.. طريقة التخلص من الابراص والفئران فِيْ المنزل نهائيا هتختفِيْ تماماً ومش هِيْقرب من بيتك تاني

التخلص من الأبراص والفئران فِيْ المنزل من الأساليب المنزلية البسيطة التي تتبعها بعض ربات البيوت، حيث أن وجود الأبراص والفئران فِيْ المنزل من أصعب الكوارث التي تعاني منها الأسرة، لأنها حشرات وحيوانات ضارة. التي تدمر كل محتويات المنزل، حيث أن هذه الحشرات والقوارض من أكثر الكائنات الحية ضررًا على حياة الإنسان، لذلك من الضروري إيجاد طرق سريعة لإخراجها من المنزل بمجرد وجودها، وذلك من أجل الحماية. على جميع الأفراد حماية صحتهم وإبعادهم عن هذه الكائنات الضارة.

كيفِيْة التخلص من السحالي والفئران فِيْ المنزل.

هناك بعض الطرق التي تساعد فِيْ التخلص من الأبراص والفئران بسهُولة حيث يمكن اتباع إحدى الخطوات التالية

يمكن التخلص من الأبراص عن طريق استخدام قشر البيض، حيث يتم كسر البيض، وأخذ القشر دون تفتيته ووضعه فِيْ كافة أماكن وأرجاء المنزل أو الغرف التي يتواجد فِيْها الأبراص، وبالتحديد المطبخ والحمام لمدة يومان فقط، فقشر البيض يخيف الأبراص بشدة، ويجعلها تهرب فور رؤيته داخل منزل.

يمكن التخلص من الفئران عند رؤيتها بالمنزل باستخدام سم قاتل، ويتم الحصول عليها فِيْ المتاجر، وهُو سم مخصص لقتل الفئران، وذلك بوضع السم فِيْ قطعة ديك رومي أو جبن سمك، لسهُولة التخلص منه وقتله، و رميها بعيدًا، لكن لا يفضل تطبيق هذه الطريقة فِيْ المنزل الذي يوجد فِيْه أطفال دون سن الثانية، خوفًا من التقاط أي طعام متناثر على الأرض وأي طعام مسموم عالق به.

طريقة أخرى للتخلص من السحالي والفئران فِيْ المنزل.

يجب إتباع إحدى هذه الطرق لطرد أي كائنات ضارة داخل المنزل، حيث أن السحالي والفئران من أكثر الكائنات الحية ضرراً للإنسان وتضر بجميع ممتلكات المنزل، قم برش مسحوق الفلفل الأسود فِيْ جميع أنحاء المنزل.المنزل بكَمْيات كبيرة . عند رؤية الفئران فِيْ الغرفة أو المطبخ يتم شراء كَمْية كبيرة من الفلفل الأسود وتنتشر على الأرض، الفئران تكره رائحة الفلفل الأسود وتهرب منها على الفور.