بدون ليزر.. وصفات طبيعية لتبييض الأسنان فِيْ البيت والتخلص من الجير والاصفرار

وصفة طبيعية لتبييض الأسنان، وجود أسنان نظيفة وأكثر بياضا من أهم الأشياء التي تجعلك تستمتع بابتسامة مشرقة وساحرة تمنحك الثقة أمام الآخرين ولا تشعر بالحرج، حيث يعاني الكثير منها. وتصبغ الأسنان الذي يعود بشكل كبير إلى التدخين أو بعض الأطعمة والأدوية التي يمكن أن تتسبب فِيْ تغير لون الطبقة الخارجية للأسنان، مع عدم الاهتمام بتنظيف وغسل الأسنان عدة مرات فِيْ اليوم، تزداد هذه المشكلة وتصبح أكثر إحراجًا، ومع انتشار العديد من ماركات معجون الأسنان المبيض، يمكن أن يسبب بعضها الحساسية أو أكل مينا الأسنان، لذلك نقدم لك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد فِيْ تبييض الأسنان.

وصفات طبيعية لتبييض الاسنان.

صودا الخبز يمكن أن تساعد صودا الخبز فِيْ تبييض الأسنان إذا تم استخدامها بانتظام للحصول على نتائج إيجابية، ويمكن استخدامها عن طريق مزجها بقطرات من الماء أو عصير الليمون لتكوين معجون، ثم غمس فرشاة أسنانك فِيْ الخليط وتنظيف أسنانك بها للحصول على لمدة دقيقتين على الأقل، ثم اشطف أسنانك جيدًا بالماء وكرر الوصفة عدة مرات فِيْ الأسبوع.

زيت جوز الهند

لزيت جوز الهند العديد من الفوائد لصحة الأسنان، حيث يساعد فِيْ القضاء على البكتيريا التي تسبب اصفرار الفم ورائحته، كَمْا أنه يحسن من صحة اللثة، لذلك يمكنك استخدامه بأمان فِيْ أسنانك عن طريق مسح فمك بملعقة كبيرة من جوز الهند الزيت لمدة 5 دقائق على الأقل، ثم ابصق الزيت وغسل أسنانك بالمعجون كالمعتاد، كرر هذه الوصفة عدة مرات فِيْ الأسبوع.

خل حمض التفاح

يحتوي خل التفاح على العديد من الأحماض والمعادن التي تساعد فِيْ محاربة البكتيريا وتفتيت طبقة البلاك على أسنانك، ويمكن استخدامه عن طريق فرك أسنانك بملعقة صغيرة من خل التفاح لمدة دقيقتين، ثم شطفها جيدًا بالماء.

بيروكسيد الهِيْدروجين

يعتبر بيروكسيد الهِيْدروجين أو بيروكسيد الهِيْدروجين من الأشياء الفعالة فِيْ تبييض الأسنان التي تعاني من الاصفرار، ويمكنك استخدامه عن طريق خلط بعضها مع صودا الخبز ثم وضعها على فرشاة أسنانك وتنظيفها بالفرشاة لمدة دقيقتين، وتكرر الوصفة عدة مرات. أسبوع.