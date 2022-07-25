بدون ماكينة أعملي غزل البنات فِيْ البيت على أصوله بطريقة سهلة وسريعة وبطعم جميل

غزال البنات من الحَلْويات الأكثر شعبية التي يقبلها جميع الأطفال من جميع الأعمار، سواء فِيْ الأماكن العامة أو النوادي التي تصنعها من خلال آلة مخصصة لصنع غزل البنات، كل هذا يمكن أن يؤثر على الصحة لأن خيط القطن يتعرض له الملوثات البيئية مثل الغبار والذباب وتراكَمْ الجراثيم الحاملة للأمراض، ويمكن أن تسبب الألم والتسمم فِيْ البطن، وأسعارها مرتفعة، حَلْوى القطن مصنوعة من السكر وعصير الليمون والملونات الغذائية الطبيعية وعسل النحَلْ والماء. .

مكونات حَلْوى القطن بدون آلة

كوب كبير من السكر

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون

1 ملعقة طعام صحية وطبيعية ملونة من اختيارك

ملعقتان صغيرتان من العسل

ربع كوب صغير من الماء

رشة صغيرة من الملح

عدد العصي الخشبية

كيفِيْة صنع غزل البنات بدون آلة