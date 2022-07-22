بدون ماكينة.. طريقة عمل آيس كريم الفانيليا ب 4 مكونات بطعم يجنن أحَلْي من المحَلْات

يحب الملايين من البالغين والأطفال تناول الآيس كريم الذي له نكهات وأطعمة مختلفة، وتعتبر نكهة آيس كريم الفانيليا من النكهات المفضلة واللذيذة، خاصة لأطفالنا، ويفضل معظم الأطفال دائمًا الآيس كريم أكثر مما يباع فِيْ المتاجر . فِيْ الخارج، ولكن الآن، يا سيدتي، يمكنك تحضير آيس كريم بنكهة الفانيليا فِيْ المنزل بمكونات سهلة وبسيطة لا تكلفك الكثير وتضمن لك آيس كريم بجودة ونكهة أفضل من محَلْات الآيس كريم. تحضير آيس كريم الفانيليا بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات لصنع آيس كريم الفانيليا محَلْية الصنع

تتساءل الكثير من النساء عن المكونات التي تحتاجها لصنع آيس كريم الفانيليا بأقل كَمْية من المكونات والتكاليف، ومذاقه يشبه تمامًا صالات الآيس كريم، ونشرح لك أهم هذه المكونات أدناه.

كوبان كبيران من الكريمة.

كوبان كبيران من الحَلْيب كامل الدسم للحصول على أفضل النتائج.

ربع كوب سكر أبيض بودرة.

ملعقة كبيرة ونصف من الفانيليا رائعة.

كيفِيْة صنع آيس كريم الفانيليا فِيْ المنزل

بعد أن ذكرنا أهم المكونات التي نحتاجها لتحضير آيس كريم الفانيليا فِيْ المنزل، ويمكن شراء هذه المكونات بأقل التكاليف، سنشرح لك خطوات التحضير حتى يكون لديك نفس نكهة متجر الآيس كريم.

نحضر كوب خلط، نضع كوبين من الكريمة، ثم نضيف كوبين من الحَلْيب كامل الدسم، ثم نضع ربع كوب من السكر الأبيض، ثم نضع ملعقة ونصف فانيليا.

باستخدام مضرب البيض، اخلطي كل هذه المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة تمامًا ومتماسكة فِيْ القوام.

خذ قوالب الآيس كريم ووزع الخليط أعلاه بالتساوي، ثم ضع الآيس كريم فِيْ الفريزر بالثلاجة، واتركه لمدة 4 ساعات أو أكثر حتى يصبح الآيس كريم متماسكًا تمامًا.

ثم تقديم آيس كريم الفانيليا مثل محَلْات الآيس كريم بنفس المذاق والجودة والتكلفة المنخفضة، مع ضمان صنعه فِيْ المنزل.

كَمْا ذكرنا فإن طريقة صنع آيس كريم الفانيليا فِيْ المنزل من 4 مكونات وجميع المكونات متوفرة لأنها رخيصة ويمكن صنعها ويمكن صنعها بشكل يومي.