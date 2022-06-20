بدون مقدم لمدة 5 سنوات… أقوي وأرخص عروض تقسيط سيارة كيا 2022 لأكثر من فئه من فئاتها من شركة الجبر

ارخص عروض اقساط سيارة كيا 2022 لاكثر من فئة من فئاتها من شركة الجبر ، هل تريد التعرف على عروض كيا الجبر لسيارات كيا 2022 في المملكة العربية السعودية حيث انها من شركات التجميع التي تزود عملائها بالعديد من العروض على موديلات هذا العام وخاصة فيما يتعلق بسيارة كيا طراز السيارة هذا العام بفئاته المختلفة ، لذلك سنقدم لك هذه العروض التي تناسب جميع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض. يحق لأصحاب الدخل المنخفض امتلاك سيارة أيضًا.

ارخص عروض تقسيط سيارة كيا ٢٠٢٢

تقدم كيا الجبر العديد من العروض لسيارات كيا موديل 2022 منها:

عرض قرض كيا سونيت 2022 LX

ومن أهم مميزات هذه السيارة المواصفات التالية:

كيا سونيت 2022 بمحرك بنزين بسعة 1.2 لتر ، وبمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر ، كما أنه ياتي بشاحن توربيني.

بمحرك بنزين بسعة 1.2 لتر ، وبمحرك بنزين بسعة 1.0 لتر ، كما أنه ياتي بشاحن توربيني. تحتوي السيارة على طاحونة ديزل بسعة 1.5 لتر ، ولها خمس سرعات للحركة: خمس ، وستة ، وسبعة.

متوفرة كيا سونيت 2022 بدفعة أولية 7،354 ريال سعودي.

بدفعة أولية 7،354 ريال سعودي. القسط الشهري للسيارة Kia Sonett 2022 هو 1،008 ريال لمدة 60 شهر.

تقسيط كيا سيراتو 2022 ال اكس

ومن أهم مواصفات هذه السيارة ما يلي:

محرك كيا سيراتو 2022 تتميز بوجود أربع اسطوانات ، وقوتها 146 حصان.

تتميز بوجود أربع اسطوانات ، وقوتها 146 حصان. يبلغ عزم محرك السيارة 178 نيوتن متر ، مدمج مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتوفر كيا سيراتو 2022 بدفعة أولى 8،309 ريال ، وقسط شهري 1،069 ريال سعودي ، ولمدة ستين شهرًا.

عرض قرض كيا K5 2022 LX

السيارة لديها المواصفات التالية: