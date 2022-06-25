بدون مكياج انتِ جميله ردود فعل جيدة لمظهر حسن دون ماكياج

بدون مكياج أنت جميلة إذا اختفى اللون الذي كان لديك في الصيف، فهذا أمر لا مفر منه! اتبع هذه النصائح لتبدو جميلة طوال العام!

لا داعي لتعريض نفسك للشمس أو استخدام كريم الأساس لتبدو بمظهر جيد! نمط حياة صحي وروتين جيد سيجعلك تبدو متألقة كل يوم. اتبع هذه النصائح

تبني أسلوب حياة صحي

أفضل نصيحة للبشرة المتوهجة هي تجنب الأشياء التي يمكن أن تضر بجسمك. تجنب التبغ والكحول والأطعمة شديدة الدسم أو السكرية.

نظف وجهك جيدًا

السبب الرئيسي للمظهر الحزين هو سوء إزالة المكياج. لمنع تراكم الخلايا الميتة، نظفي مسام بشرتك جيدًا باستخدام منظف للوجه مناسب لنوع بشرتك.

رطب بانتظام

لا يمكننا تكراره بما فيه الكفاية! يسمح الترطيب المناسب لبشرتك بالاحتفاظ بكل مرونتها. احتفظ دائمًا بزجاجة ماء في متناول يدك، سواء في المنزل أو في المكتب.

بدون مكياج أنت جميلة بيتا كاروتين

تسمح لك هذه الصبغة النباتية، الموجودة بشكل خاص في الجزر، بالحفاظ على بشرة متألقة طوال العام. لكن الجزر لا يحتوي فقط على بيتا كاروتين! الأطعمة الأخرى تحتوي عليه، مثل السبانخ والمانجو والبطيخ والمشمش أو القرع.

ابق مستيقظا في الليل

لتجنب الهالات السوداء والمظهر المتعب، حاولي الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل لمنح جسمك متسعًا من الوقت للراحة. إذا كان من الصعب عليك خلال الأسبوع، فاستغل عطلة نهاية الأسبوع لأخذ قيلولة والنوم لفترة طويلة!

بدون مكياج انت جميلة تفضل الملابس الملونة

لا يوجد أسوأ من أن تكون بشرتك شاحبة بينما ترتدي ألوانًا داكنة جدًا! اخرج باللون الأسود أو الرمادي، تفضل الألوان الزاهية لتعزيز لون البشرة!

بدون مكياج، أنت جميلة تأكلي اليوسفي

قد لا تعرف ذلك، لكن اليوسفي غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات C و E. اشرب كوبًا طويلًا من عصير اليوسفي كل صباح للحفاظ على نضارة بشرتك.