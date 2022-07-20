بدون مواد ضارة أفضل كريمات تفتيح البشرة بسرعة

كريمات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة بمكونات منزلية الصنع وما هُو أفضل كريم لتفتيح البشرة الدهنية فِيْ وقت قياسي تبحث المرأة عن كريم لتفتيح البشرة السمراء خلال أسبوع للتخلص من الآثار السلبية التي تظهر على البشرة خاصة خلال فصل الصيف، وظهرت العديد من كريمات تفتيح البشرة وقد لا تتماشى أسعارها مع الإمكانيات المالية. لكن كريم تفتيح البشرة يمكن صنعه فِيْ المنزل بسهُولة وبأرخص المكونات الطبيعية التي لا تسبب أي ضرر للبشرة ويمكن استخدامها طوال الأسبوع دون خوف من النتائج غير المرغوب فِيْها، وسوف نتعلم كيفِيْة القيام بذلك بسرعة. اصنع كريمات تفتيح البشرة.

كريمات تبييض البشرة السريعة

أفضل كريم لتفتيح السمراوات هُو ذلك الذي يتكون من فوائد الطبيعة بحيث لا يكون له أي ضرر، خاصة للبشرة الدهنية أو المختلطة، وهِيْ من أكثر أنواع البشرة حساسية، يجب استخدامه جيدًا – مكونات معروفة ومضمونة للحصول على بشرة نقية وبيضاء خالية من المشاكل ومن بينها تضخم المسام والهالات السوداء وآثار البثور السيئة.

أما الطريقة الأولى المستخدمة فِيْ صنع كريمات تفتيح البشرة فِيْ المنزل بسرعة، فتستخدم زبدة الشيا وتتكون من الآتي

نحضر ثلاث ملاعق كبيرة فقط من زبدة الشيا ونضيف ملعقة كبيرة من الحمص المطحون.

أضف ملعقة كبيرة من زيت فِيْتامين هـ وملعقة كبيرة من القرفة.

ضعي ملعقة كبيرة من زيت اللافندر فِيْ الخليط.

بعد ذلك نبدأ بخلط الخليط ونضعه على البشرة لتفتيح البشرة البنية وإزالة البقع الداكنة. يستخدم هذا المزيج أيضًا على الوجه واليدين، ويمكن أيضًا استخدامه بشكل منفصل. مواقع الجسم.

حفظ كريم تفتيح البشرة

يمكن حفظ هذا الكريم فِيْ مكان بارد وجاف فِيْ نفس الوقت، كَمْا يمكن عمل ذلك أسبوعيًا، لذلك لا يجب زيادة الكَمْية التي يجب استخدامها، كَمْا يمكنك استخدام كريم لتفتيح البشرة الجافة لأن المكونات طبيعية و لا تؤذي أي نوع من أنواع البشرة، ويمكن إجراء اختبار الحساسية عن طريق وضع كَمْية صغيرة من الخليط على يدك والانتظار لمدة نصف ساعة.